El motivo por el que no hay que usar papel de diario para limpiar vidrios y espejos
Aunque durante años se creyó que este papel dejaba los vidrios impecables, especialistas explican por qué no es la mejor opción
- 2 minutos de lectura'
Durante años, el uso de papel de diario para abrillantar ventanas y espejos fue considerado el método casero más popular. No obstante, especialistas en limpieza advierten que esta práctica dejó de ser recomendable, ya que no garantiza superficies limpias y transparentes.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que la tinta y el polvo del papel pueden dejar una película opaca en el vidrio, contraria al resultado esperado.
Dos paños, la técnica más eficaz
Los expertos coinciden en que la mejor alternativa consiste en emplear dos paños distintos: “Uno húmedo para aplicar y extender el producto, y otro seco para el repaso final”.
Los materiales más efectivos son las fibras de microfibra o PVA (polivinilo, alcohol), ya que absorben grandes cantidades de agua, retienen la suciedad y no sueltan pelusa. Con este sistema se logra un acabado uniforme y sin halos, y se evita recurrir al papel, al algodón o a trapos reciclados.
Escobilla de goma para grandes superficies
En cristales de gran tamaño, como ventanales o mamparas de ducha, la escobilla de goma resulta la herramienta más práctica. Al deslizarse de arriba hacia abajo, elimina el agua jabonosa y acelera el secado.
Se recomienda limpiar la goma tras cada uso y sustituirla cuando muestre desgaste, con el fin de prevenir marcas.
Herramientas adicionales para el kit de limpieza
Los especialistas consultados por la OCU recomiendan complementar con un trapeador con mango, útil para aplicar agua jabonosa en áreas extensas, un cepillo de cerdas suaves para marcos y esquinas, y una espátula con cuchilla intercambiable para restos difíciles como adhesivos o pintura endurecida.
También sugieren utilizar guantes de goma, que protegen la piel de los químicos y evitan dejar huellas en el vidrio recién limpiado.
Evitar la limpieza en días soleados
Un error frecuente es limpiar ventanas y espejos cuando hay sol intenso. Aunque parezca oportuno, la radiación acelera el secado del producto y genera marcas visibles.
Los especialistas aconsejan realizar la tarea en jornadas nubladas o con baja incidencia solar para garantizar un resultado uniforme.
Por María Camila Salas Valencia
Otras noticias de Cómo hacer
- 1
Lionel Scaloni, la inquietud en medio de la definición por penales ante Francia y el jugador que más lo sorprendió
- 2
El gráfico que compartió Marcos Galperin para mostrar cómo funciona el “Riesgo Kuka”
- 3
Mendoza: denuncian que integrantes de una congregación religiosa vandalizaron una reserva natural
- 4
Prohíben el uso de celulares en las escuelas primarias bonaerenses