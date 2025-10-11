El paraíso caribeño a cuatro horas de Argentina, ideal para este verano

Cada vez falta menos para la llegada del verano y muchos argentinos ya comenzaron a buscar opciones para disfrutar de los días de descanso. Si bien son miles los que sueñan con conocer las paradisíacas playas de arena blanca y aguas cálidas del Caribe, no siempre se trata de un destino accesible, especialmente por el costo que implican los vuelos largos. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que no hace falta cruzar medio continente para vivir una experiencia similar: existen lugares mucho más cercanos donde se puede disfrutar de paisajes con mar turquesa, arena suave y un clima tropical que se mantiene durante todo el año, ideales para quienes desean relajarse sin gastar de más.

En los últimos años, varios destinos de América del Sur se consolidaron como verdaderas alternativas al Caribe, ya que combinan belleza natural, buena infraestructura turística y precios más convenientes. Desde las playas de aguas cristalinas del nordeste brasileño hasta las costas escondidas de Colombia o Uruguay, las opciones son variadas. Además, muchos de estos lugares ofrecen una hospitalidad única y actividades para todos los gustos: desde descanso absoluto hasta aventura, buceo o paseos en barco, convirtiéndose así en una excelente opción para las vacaciones que se acercan.

Escapadas rápidas: destinos paradisíacos a pocas horas de Argentina

Con temperaturas promedio de 28 °C y vuelos directos de menos de cinco horas, el nordeste de Brasil se consolida como el “Caribe más cercano y barato” para los argentinos, convirtiéndose en uno de los destinos más buscados para el verano 2026. El interés por la región crece cada temporada: hasta agosto de 2025, recibió un 51,4 % más de llegadas internacionales que el año anterior, y Argentina se mantiene como el principal país emisor, con más de 107.600 visitantes. Las proyecciones para este año superan los 16.300 vuelos entre ambos países, con más de 3,2 millones de asientos disponibles, lo que motiva a empresas de turismo y aerolíneas a lanzar promociones y ofertas especiales para atraer a quienes buscan unas vacaciones de playa cercanas y accesibles.

Uno por uno, los destinos caribeños del norte de Brasil para disfrutar en verano

Para este próximo verano, varios destinos del nordeste de Brasil se posicionan como opciones ideales para los argentinos que buscan combinar playa, cultura y diversión:

Salvador de Bahía: 4 horas de vuelo

Se trata de la puerta de entrada a Morro de São Paulo y Praia do Forte

Capital cultural del nordeste, Salvador de Bahía ofrece una mezcla de historia, arquitectura colonial y playas urbanas como Porto da Barra o Itapuã, perfectas para quienes desean disfrutar de la playa sin perderse la vida local y la gastronomía típica. La ciudad cuenta con cinco vuelos directos y tres con escala por semana, y desde allí es sencillo acceder a otros destinos cercanos como Morro de São Paulo o Praia do Forte.

Porto Seguro: 3 horas 50 minutos de vuelo

Las playas de Porto Seguro son elegidas por personas de todas partes del mundo

Con playas amplias y posadas boutique, Porto Seguro es la puerta de entrada a Trancoso, uno de los destinos más exclusivos del litoral brasileño, ubicado a solo una hora por tierra. El lugar, con su clima siempre cálido y ambiente relajado, resulta ideal para parejas y grupos jóvenes. La ciudad cuenta con dos vuelos directos y tres con escala por semana, lo que facilita la llegada desde Argentina.