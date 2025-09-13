El paradisíaco destino del Caribe que ahora tendrá una ruta sin escalas desde Miami

American Airlines lanza un nuevo vuelo sin escalas a Bimini, un paradisíaco destino del Caribe, desde Miami a partir del 14 de febrero de 2026. Con resorts frente al mar, excursiones para ver delfines, snorkel y pesca deportiva de clase mundial, este destino en Las Bahamas se convierte en una opción ideal para aquellos buscan unas vacaciones para disfrutar del mar y vivir distintas aventuras.

Vuelos directos desde Miami hasta Bimini

A partir de febrero, American Airlines será la única aerolínea en ofrecer vuelos directos desde Estados Unidos a Bimini, ubicada a 80 kilómetros al este de Miami, y permitirá a los viajeros explorar fácilmente tanto el norte como el sur. Los boletos ya están disponibles en la página web y en la aplicación móvil de la compañía.

“American sabe que los viajeros buscan experiencias únicas y variadas, y por eso hemos agregado destinos como Bimini a nuestra red. Recientemente, anunciamos nuevas rutas para que los viajeros exploren la arquitectura única de Praga o Budapest, o esquíen en emocionantes pistas en Sun Valley, y ahora ofrecemos una nueva opción de isla en las Bahamas”, dijo Brian Znotins, vicepresidente senior de Planificación de Red de American, según un comunicado oficial de la empresa.

Cuándo saldrán a la venta los vuelos directos a este destino del Caribe

La aerolínea ofrecerá vuelos de ida y vuelta a la isla los lunes, miércoles y sábados desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) a bordo de aeronaves Embraer 175 con cabina premium. Los pasajeros pueden conectarse a Bimini desde más de 80 destinos en EE.UU. y Canadá a través del MIA.

Bimini se convierte en el séptimo destino de American en las Bahamas. Este invierno, la compañía operará más de 30 vuelos diarios en temporada alta hacia las Bahamas, la cifra más alta entre todas las aerolíneas estadounidenses.

Qué actividades se pueden hacer en Bimini

Bimini son dos islas que se encuentran en Las Bahamas, al borde de la Corriente del Golfo. Según Bemy travel Muse, en el norte se destacan las siguientes actividades:

Relajarse en una playa: visitar las costas del lugar, como Alice Town, Radio y Beach 360. La arena está compuesta de coral molido, por lo que es suave al tacto y tiene un ligero tono rosado, mientras que el océano se destaca por los tonos de azul.

visitar las costas del lugar, como Alice Town, Radio y Beach 360. La arena está compuesta de coral molido, por lo que es suave al tacto y tiene un ligero tono rosado, mientras que el océano se destaca por los tonos de azul. Visitar el War Memorial y Heroes Park: este parque rinde homenaje a los habitantes de Bimini que perdieron la vida en la Primera y Segunda Guerra Mundial, reconoce a líderes comunitarios y figuras deportivas destacadas, y conmemora a las víctimas del accidente del vuelo Chalk 101 en diciembre de 2005. Está ubicado en King’s Highway (la única carretera principal de la isla).

este parque rinde homenaje a los habitantes de Bimini que perdieron la vida en la Primera y Segunda Guerra Mundial, reconoce a líderes comunitarios y figuras deportivas destacadas, y conmemora a las víctimas del accidente del vuelo Chalk 101 en diciembre de 2005. Está ubicado en King’s Highway (la única carretera principal de la isla). Hacer snorkel en el naufragio del Sapona: el SS Sapona era un barco de vapor de 86 metros construido de concreto. Transportaba carga hasta que se hundió durante un huracán en 1926. Debido a la poca profundidad de la zona, es un lugar popular para practicar snorkel. Como una parte del barco está bajo el agua y la otra sobresale, se puede nadar a través de los huecos de sus paredes y llegar a la sala de máquinas.

Bahamas Sitio Oficial

Las actividades destacas en el sur de la isla son:

Beber del Fountain of Youth: se llama Fuente de la Juventud porque es uno de los pocos manantiales de agua dulce en Bimini. Es completamente natural, pero los habitantes construyeron un pozo alrededor para capturar el agua. Hay un cubo en una cuerda que los turistas deben bajar al pozo.

se llama Fuente de la Juventud porque es uno de los pocos manantiales de agua dulce en Bimini. Es completamente natural, pero los habitantes construyeron un pozo alrededor para capturar el agua. Hay un cubo en una cuerda que los turistas deben bajar al pozo. Relajarse en una playa apartada: a diferencia de Bimini del norte, las playas del sur están libres de bares frente al mar y multitudes.

a diferencia de Bimini del norte, las playas del sur están libres de bares frente al mar y multitudes. Encontrar el Pirate’s Well: es otro manantial de agua dulce, pero no hay un cubo con cuerda para acceder al agua. Hay senderos naturales que parten desde este lugar, lo que lo convierte en un buen punto de referencia para recorrer el resto de la isla.