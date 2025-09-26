El secreto de las lavanderías para eliminar manchas imposibles

Prendas arruinadas por manchas de tinta que se derrama accidentalmente, restos de grasa que no desaparecen ni tras varios lavados o pintura fresca que parece condenar una camisa al fondo del armario. Estas situaciones comunes tienen una solución que hasta ahora se mantenía reservada a los profesionales del sector de la limpieza textil.

Existe un truco para eliminar manchas de vino tinto de las telas (Foto ilustrativa: iStock)

El ingeniero químico Diego Fernández, conocido en redes sociales como @renovandoconideas, lo expuso en uno de sus vídeos virales: el ingrediente clave es el butil glicol. “Este es el secreto mejor guardado de las lavanderías”, aseguró.

Cómo funciona el butil glicol

El procedimiento de aplicación es directo y eficaz. Se debe pulverizar el producto sobre la mancha y dejarlo actuar entre uno y tres minutos antes de frotar suavemente con un cepillo de cerdas blandas. A continuación, la prenda debe lavarse de inmediato para lograr resultados visibles.

El butil glicol se debe pulverizar sobre la mancha y dejarlo actuar entre uno y tres minutos antes de meter la prenda en el lavarropas

Fernández lo demostró con una camisa manchada de tinta y, tras un par de aplicaciones, la tela quedó libre de residuos. La utilidad del butil glicol no se limita únicamente a la ropa: también sirve para eliminar adhesivos o restos de chicle en superficies no porosas.

No obstante, los especialistas recomiendan realizar primero una prueba en una parte discreta de la prenda con el fin de comprobar la resistencia del color antes de un uso completo.

Por sus características, es un producto destinado sobre todo al ámbito profesional y no al consumo doméstico masivo.

Precauciones necesarias

El butil glicol es un solvente de alta potencia y su manipulación exige precauciones. Las fichas de seguridad indican que puede causar irritación cutánea y ocular, además de ser tóxico en caso de inhalación. Por ello, se recomienda emplear guantes de protección, trabajar en lugares ventilados y evitar el contacto directo con la piel.

También es importante no mezclarlo nunca con cloro ni con otros limpiadores, ya que las reacciones químicas pueden ser peligrosas.

Ante un accidente con el producto, la medida inmediata es enjuagar la zona con abundante agua y acudir a atención médica si los síntomas continúan.

Por María Camila Salas Valencia