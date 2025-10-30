Los sorprendentes beneficios de hervir cáscaras de limón con hojas de laurel

Ante el boom de los desodorantes de ambiente y aromatizantes de tela, emerge una técnica doméstica, poco difundida, que permite mantener la casa perfumada utilizando solo dos ingredientes naturales. La misma consiste en mezclar las cáscaras de limón con hojas de laurel. La fusión de las mismas generan un vapor con tonos cítricos que alejan los malos olores.

Según se pudo comprobar, la combinación no solo garantiza un perfume fresco y persistente, sino que también desinfecta el ambiente. Es que las propiedades del limón desodorizan y cumplen una función antibacteriana. Por su parte, el laurel, como parte de la pócima, introduce una nota herbal que contribuye a la relajación y al bienestar.

¿Cómo hacer un aromatizante casero con cáscaras de limón?

Otro beneficio importante de esta mezcla es que puede ser usada como un repelente natural en épocas de verano, cuando los mosquitos comienzan a acechar y las soluciones comerciales elevan su precio a punto tal de que se tornan inaccesibles para el bolsillo.

En conclusión, la sinergia entre el limón y el laurel no solo es ideal para el rubro gastronómico. Como se indicó anteriormente, al hervir las cáscaras y el laurel se obtienen beneficios importantes para la aromatización integral del ambiente y se crea una sensación de bienestar al generar una atmósfera más agradable con la fusión de estos dos ingredientes.

Cómo preparar el aromatizante

Lo primero que se debe hacer es buscar una olla profunda y llenarla de agua. Luego habrá que encender la hornalla para que el líquido entre en ebullición.

Las hojas de laurel son aromáticas e indispensables para perfumar el ambiente (Fuente: Pexels)

Una vez completo el primer paso, agregá las cáscaras de uno o dos limones y tres o cuatro hojas de laurel. A partir de ese momento, el fuego debe estar bajo durante 10 ó 15 minutos.

Ya en ebullición durante un tiempo prolongado, se deberán retirar las cáscaras de limón y el laurel. Lo que resta es esperar que el olor impregne todo el ambiente y cumpla con las funciones detalladas anteriormente.