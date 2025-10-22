Secreto develado: para qué sirve tirar hojas de laurel a las brasas del asado

El asado es uno de los rituales más característicos de la cultura gastronómica argentina. En todo el mundo nuestra sociedad es famosa por el rito de cocinar sobre las brasas distintos cortes de carne vacuna. En ese proceso hay quienes adhieren ingredientes o técnicas especiales para que la comida obtenga un sabor distinto y particular, pero también están aquellos que agregan hojas de laurel al fuego con un propósito singular. Enterate de qué se trata y por qué deberías ponerlo a prueba.

La tradición del asado se volvió popular entre los gauchos hace más de un siglo y paulatinamente se trasladó a las ciudades, donde los criollos, como los inmigrantes, adoptaron la forma de preparar la carne como en el campo. Con el correr de los años también perfeccionaron los pasos para obtener un resultado mucho mejor.

El ritual del asado conlleva otras costumbres de preparación, como el uso de chimichurri y maderas con aroma (Fuente: Pexels)

Para que los cortes tengan un gusto distintivo, se creó el chimichurri y algunos incursionaron en la mostaza o salsas “barbacoas” para lograr un toque diferente. Otros eligen maderas con aromas intensos para que el humo se adhiera a la carne y así gane un perfume sin igual.

En tanto, el uso del laurel en el asado combina dos cuestiones profundas de las vivencias humanas. Por un lado, el ritual de la cocina, casi como en tiempos primitivos y por otro, las creencias místicas de civilizaciones como la Antigua Grecia.

Las hojas del laurel se usan en el asado para atraer la abundancia (Fuente: Pexels)

Esta planta tiene diferentes significados, desde la honra y el orgullo, hasta la abundancia y la atracción de buenos augurios a quien la porte. Su utilización estuvo muy presente en la Europa de hace milenios, tanto para la cocina como para rituales de limpieza energética.

En la actualidad los hacedores del asado las aplican en las brasas con el mismo fin. Al tratarse de un proceso que demanda tiempo, aprovechan la oportunidad para que ese mismo humo sea portador de noticias positivas para el hogar, a la vez que arrastra todo lo malo. Los supersticiosos creen que al momento de dejar las hojas verdes se debe repetir de forma sincera tres veces la palabra “gracias”, esto asegura que las peticiones serán oídas por el universo.

Cabe remarcar que esta cuestión se basa en ritos populares y no tienen un fundamento científico, por lo que corresponde a cada individuo llevarlo a cabo o no.

Las hojas de laurel proporcionan un aroma especial al asado cuando se incineran en las brasas (Fuente: Pexels)

Otras personas simplemente se sienten afines a su olor suave y encantador, por ello tienen la intención de que la carne lo adopte para sí. Tené en cuenta no añadir demasiadas hojas de laurel a las brasas, ya que podría perjudicar la preparación y tornarla incomible. Es mejor mantener un equilibro y solo arrojar cinco de ellas mientras el fuego comienza a disminuir y el carbón ya está a punto para colocar los cortes en la parrilla.

Otros tips para realzar el sabor del asado

Nogal americano: el uso de esta madera en pequeñas cantidades puede mejorar relativamente el gusto de la carne, ya que el humo desprende un aroma especial que más tarde será absorbido por la proteína.

el uso de esta madera en pequeñas cantidades puede mejorar relativamente el gusto de la carne, ya que el humo desprende un aroma especial que más tarde será absorbido por la proteína. Manzana y cereza: la madera del manzano y del cerezo tienen matices suaves, dulces y afrutados, que proporciona al humo un perfume especial que contrasta a la perfección con carne de cerdo y de cordero.