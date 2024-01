escuchar

Como dice el refrán: “Cada relación es un mundo”, y por eso mismo las reglas que se manejan en un vínculo pueden ser infinitas. Gracias a una investigación realizada por la Universidad de Wroklaw, un test promete relevar si tu relación amorosa es sana.

Este estudio se publicó en el portal Psychology Today y tiene como disparador reformular una teoría concebida por Robert Sternberg de la Universidad de Cornell que pretende describir el amor a través de tres dimensiones independientes: intimidad, pasión y compromiso. Lo que comenzó como un cuestionario de 45 ítems, terminó con una lista de 15 preguntas, mejor conocida como TLS-15.

El test que promete dar respuesta al vínculo con tu pareja

Intimidad

Tengo una relación cálida con mi pareja.

Recibo un apoyo emocional considerable de mi pareja.

Valoro mucho a mi pareja en mi vida.

Tengo una relación cómoda con mi pareja.

Siento que mi pareja realmente me comprende.

Pasión

Mi relación con mi pareja es muy romántica.

Encuentro a mi pareja muy atractiva personalmente.

No puedo imaginar a otra persona que me haga tan feliz como mi pareja.

Hay algo casi “mágico” en mi relación con mi pareja.

Mi relación con mi pareja es apasionada.

Compromiso

Tengo confianza en la estabilidad de mi relación con mi pareja.

Considero mi compromiso con mi pareja como algo sólido.

Estoy seguro de mi amor por mi pareja.

Veo mi relación con mi pareja como permanente.

Siento un sentido de responsabilidad hacia mi pareja.

El estudio involucró a más de 60.000 personas y dio como resultado que la mayoría de los participantes calificaron la pasión ligeramente más baja que la intimidad y el compromiso, pero sin diferencias significativas entre culturas.

Es bueno tener en cuenta que no solo da un estimado de cómo está tu relación, sino que da herramientas para mejorarla si es necesario. El grupo de investigadores responsable del estudio asegura que este avance representa un paso significativo hacia la comprensión práctica y aplicada del amor, proporcionando una herramienta valiosa para individuos y parejas que buscan fortalecer sus vínculos emocionales.

Las 5 claves de un amor saludable, según un especialista

Walter Riso, doctor en psicología especializado en terapia cognitiva y escritor, reveló algunas claves para tener un amor saludable en el ciclo “Aprendemos Juntos 2030″, la plataforma de contenidos inspiradores del BBVA.

Según dice, el punto de partida es tener reciprocidad. Esto permitirá dar y recibir de igual manera, actuar en equipo, en equilibrio y que ninguna de las partes sienta que entrega más que la otra porque esto genera un desbalance que a la larga puede hacer que la relación no prospere. En segundo lugar, Riso menciona a la territorialidad. “Para que las parejas sean sanas y duraderas no tienen que estar totalmente superpuestas porque en las que prevalecen estas características, no hay asombro, no hay sorpresa, se puede predecir la conducta del otro y me aburro”, indica.

El humor es otra cualidad fundamental en una relación de a dos, un aspecto que considera esencial y que no puede faltar: “Si tienen que explicarle el chiste que hicieron a su pareja, sepárense”, asegura. Y si bien hay cuestiones y momentos que obviamente se comparten entre ambas partes implicadas en la relación, “también es necesario tener un espacio de reserva personal, diseñado totalmente para uno, donde el otro no cabe ni debería meterse”, aclara Riso.

La sensibilidad y la entrega son los terceros pilares. Para explicar este eje, el especialista lo grafica de la siguiente manera: “Tu dolor me duele, tu alegría me alegra, pero si tu dolor no me duele y tu alegría no me alegra, no hay ni compasión ni congratulación”, dice. En cuarto lugar, enumera a la admiración. “Puede haber admiración sin amor, por ejemplo, hacia un profesor, pero no puede haber amor sin admiración”, reflexiona Riso. Este estupor se ve mucho en faenas, cuando las personas están realizando alguna actividad cotidiana o se enfrentan con éxito a momentos complicados en el cual tuvieron que sortear obstáculos.

Por último, el psicólogo habla del respeto por el otro y aclara que esto no tiene nada que ver con el miedo ni la veneración. “Si ustedes veneran a su pareja, no tienen una pareja sino un maestro espiritual. Venerar es tirarse a los pies e idealizar al otro a un nivel que me tengo que convertir en discípulo. Y la realidad es que el amor tiene que ser horizontal”, enfatiza Riso.

LA NACION