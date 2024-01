escuchar

Con el pasar de los años la vida se volvió más costosa y se convirtió en un desafío para los jóvenes que quieren vivir solos, ya que los salarios de los trabajos algunas veces no encaja con el elevado costo de la vida. Por esta razón, algunos acumulan varias deudas, que hacen que al final de mes sea imposible vivir.

Esta situación le pasó a la usuaria de TikTok @jourdan.skirha, que en un video comentó que tiene 29 años y trabaja en tres lugares diferentes, pero esto solo le alcanza para vivir lo necesario y pagar sus deudas.

La joven de 29 años hizo un fuerte descargo (Captura video)

“Me estoy ahogando mental, financiera y físicamente. El 2023 fue el año más arruinado de mi vida”, dijo la joven estadounidense. Asimismo, agregó: “Con mi trabajo a tiempo completo no llego. Conseguí un segundo trabajo y apenas llego a final de mes. Mi tercer trabajo es impredecible si me pagan a tiempo. Siento que me ahogo y no sé qué hacer. No sé si a alguna industria le está yendo bien en este momento”.

Entre lágrimas, aseguró que ella no puede ahorrar por qué todo el dinero que gana se le va en pagar las deudas de sus tarjetas de crédito. Además, manifestó que no puede dejar de endeudarse, ya que el dinero no le alcanza para final de mes. Por esto, contempla dejar su empleo principal para ser camarera de nuevo porque solía ganar más dinero en efectivo diariamente.

Otra de las soluciones que le vio a su situación es conseguir pareja para que la ayude en lo económico, pero lamentó que tampoco tiene el dinero suficiente para hacer vida social. Por último, se cuestionó si este problema solo es de ella o si otras personas también están pasando por dificultades similares.

Este video se volvió viral en la plataforma y logró acumular más de tres millones de reproducciones y miles de comentarios de los usuarios, quienes aseguraron que pasaron por lo mismo.

“Tengo 32 años, trabajo en finanzas y gano un dinero decente. Sin niños. No hay apartamentos de lujo y vivo de sueldo a sueldo. No estás sola. Mantenete fuerte”; “Juro que el problema es el precio de la vivienda” y “Me estoy ahogando mental, financiera y físicamente”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

*Por Daniela Larrarte Asaad