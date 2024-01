escuchar

Las sillas de plástico son un mueble frecuente, especialmente durante la temporada de verano, ya sea en jardines y terrazas de hogares o durante viajes y excursiones. Son populares por su asequibilidad, ligereza y facilidad para transportarlas. A pesar de estas ventajas, suelen ensuciarse fácilmente debido a su uso constante y a estar al aire libre.

Mientras que a veces limpiarlas con un trapo o agua puede ser suficiente, en ocasiones las manchas persistentes pueden resultar difíciles de eliminar. Aunque la opción de reemplazar las sillas pueda cruzar por tu mente, existe un truco que te permite devolverles su aspecto original.

En el fascinante mundo de TikTok, donde las tendencias surgen a diario, una usuaria logró destacar no por su número de seguidores, sino por un truco simple pero efectivo para darle una nueva vida a las sillas de plástico sucias.

Abril Micheli, una creadora de contenido de Reino Unido que no tiene la misma notoriedad que otros influencers, conquistó la atención de la comunidad con su innovador método de limpieza.

A través de un video, Micheli reveló los pasos clave para recuperar sillas de plástico deslucidas utilizando solo jabón y algunos pasos sencillos. Su truco ha ganado rápidamente popularidad y fue compartido y comentado por usuarios ansiosos de soluciones prácticas.

Cómo limpiar las sillas de plástico (y que queden como nuevas)

“Te cuento mi secreto para tener las sillas impecables. Me había dado por vencida, había probado con muchos productos, excepto con los que tienen lavandina porque me habían recomendado no usar y nunca quedaban limpias. Pero nada como esto”, puntualizó.

En cuanto a la técnica explicó: “Esto lo deja impecable y es tan solo una barra de jabón blanco con un poco agua hasta que se forme una pastita y aplicamos la esponja. Literalmente es eso y dejar actuar 2 minutos y las manchas salen como si nada, es increíble. No estoy diciendo que descubrí ningún truco, pero cuando buscaba en internet no me aparecía y por eso hago el video. Las manchas salen como nada”.

La publicación de Abril Micheli logró reunir más de 112 Me Gusta y numerosas personas guardaron este truco viral para aplicarlo en sus hogares.

En medio del reconocimiento, uno de sus seguidores le planteó una pregunta adicional sobre la limpieza, consultando específicamente sobre las patas de las sillas. La respuesta de Abril fue concisa: “Para las patas de las sillas, simplemente utilizo un trapo húmedo, ya que son de madera y, afortunadamente, no suelen ensuciarse mucho. Por lo tanto, no les dedico demasiado tiempo a la limpieza”.

Otro truco para la limpieza

Sin embargo, este no sería el único método efectivo para lograr revitalizar sillas de plástico y devolverles su aspecto original a las sillas. Tras eliminar el polvo y la suciedad, puede aplicar un sencillo remedio casero. Estos son los pasos:

En un recipiente, combine una taza de vinagre blanco , una cucharada de pasta de dientes y un poco de bicarbonato de sodio para formar una pasta semilíquida.

, una cucharada de para formar una pasta semilíquida. Mezcle los ingredientes hasta obtener la consistencia deseada; si es necesario, agregue más bicarbonato de sodio.

Utilice una esponja o brocha para aplicar la solución limpiadora sobre la silla, enfocándose especialmente en las áreas manchadas.

para aplicar la solución limpiadora sobre la silla, enfocándose especialmente en las áreas manchadas. Deje la silla al sol durante una hora con la solución esparcida sobre su superficie.

Con una esponja o cepillo limpio, frote toda la silla, notando cómo la superficie se limpia más fácilmente. Puede añadir un poco de jabón para potenciar los resultados.

Enjuague toda la superficie de la silla con un paño mojado en agua, volviendo a mojarlo según sea necesario durante el proceso.

Una vez seca, la silla recuperará su brillo original, proporcionando una sensación de satisfacción al disfrutar de un asiento impecable después de este pequeño esfuerzo de limpieza.