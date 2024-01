escuchar

Este domingo 14 de enero se celebró una nueva gala de eliminación en la casa de Gran Hermano (Telefe). Catalina Gorostidi obtuvo el 63,9% de los votos del público para abandonar el reality conducido por Santiago del Moro, sobre sus compañeros Alan Simone y Emmanuel Vich. Una decisión que no cayó bien a todos los participantes, como a Juliana “Furia” Scaglione, quien quebró en llanto tras el anuncio.

Catalina fue la nueva eliminada de Gran Hermano

“Estas semanas se me estuvieron haciendo muy complicadas y yo le pedí a la gente que me ayudara a salir”, señaló Cata, en su paso por las cámaras previo al anuncio de quién abandonaría la casa más famosa del país. Y contó su cambio de opinión: “Me gustaría quedarme por mis compañeras. Quiero que Agostina o Furia lleguen a la final y sé que yo soy una contención importante para ellas, así que aunque tenga muchas ganas de irme, no lo voy a hacer por cuenta propia”.

Luego de que el público del ciclo de televisión salvara a Emmanuel, quedaron en la placa Cata y Alan. Pero los espectadores decidieron que quien abandonaría la casa sería la pediatra. Una de las participantes que no se lo tomó nada bien fue Furia, quien permaneció a su lado desde el inicio del reality y con quien junto a Agostina Spinelli y Carla de Stefano conformaron el grupo de “las furiosas”.

“Te amo, b.... Te voy a extrañar mucho”, expresó Scaglione, mientras acompañaba a Cata hasta la puerta de salida y se secaba las lágrimas por la partida de su amiga. Y agregó: “Te quiero un montón. Volvé”. “Que se caigan las caretas”, gritó la última eliminada de la casa más famosa del país.

Qué dijo la novia de Lisandro sobre su acercamiento con Furia

El 11 de diciembre, se estrenó la nueva edición de Gran Hermano (Telefe), tras el triunfo del año anterior de Marcos Ginocchio, junto a Julieta Poggio y Juan Ignacio “Nacho” Castañares. En esta ocasión, fueron 20 los participantes que ingresaron en la casa más famosa del país, mientras que se añadieron dos más en los días posteriores.

Tras más de un mes de convivencia completa, los participantes ya protagonizaron sus peleas y diferencias, pero también se unieron y crearon lazos de amistad. En tanto, los rumores apuntaron a que también existirían de amor, cuando los espectadores observaron el acercamiento entre Furia y Lisandro “Licha”. Así, su pareja fuera de la casa, Milagros, dio su opinión sobre lo que vio en pantalla.

“Nos conocimos hace seis meses. Nos veíamos tres veces a la semana y, mientras lo conocía, me fui enterando de todo esto de Gran Hermano. Es una relación muy reciente”, apuntó Milagros, pareja de Lisandro, en All Accessi, el streaming de DGO que transmite las 24 horas todo lo que sucede dentro de la casa más famosa del país.

Y añadió, acerca de lo que pensó sobre un posible acercamiento más allá de la amistad entre Lisandro y Furia: “Un besito por juego podría ser. Pero con Sabrina, no, nada”.