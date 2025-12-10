Envió las cenizas de su esposo al espacio para cumplirle un sueño

Shawn Marshall, un exmaquinista británico de 52 años que murió en febrero tras años de enfermedad pancreática, había expresado en vida su deseo de que sus cenizas fueran enviadas al espacio.

Su esposa, Annette Marshall, de 53 años y residente de Kent, Inglaterra, decidió cumplir su petición y organizó un lanzamiento estratosférico el 5 de junio. La iniciativa fue posible gracias a Aura Flights, empresa británica dedicada a esparcir cenizas en la atmósfera superior mediante globos estratosféricos.

El sueño de Shawn: “Siempre hablaba del sistema solar”

Shawn fue descrito por su esposa como un hombre sociable y vivaz antes de que su salud se deteriorara. En vida mencionaba con frecuencia su fascinación por el espacio.

“Era un gran amante del espacio”, recordó Annette en entrevista con Daily Star. “Siempre hablaba del sistema solar; le interesaba. Decía que quería que miráramos las estrellas y lo recordáramos”, dijo.

Annette Marshall decidió despedir a su esposo Shawn de la forma más emotiva Instagram

Convencida de cumplir su deseo, Annette comenzó a investigar si existía una forma real de enviarlo a las estrellas. En esa búsqueda encontró a Aura Flights, una empresa fundada por los ingenieros Chris Rose y Alex Baker, quienes comenzaron por enviar objetos al espacio durante sus estudios en la Universidad de Sheffield.

La empresa que envía cenizas a la estratosfera

Aura Flights utiliza globos estratosféricos capaces de alcanzar más de 36.500 metros de altitud, donde llevan urnas y cámaras que registran el proceso. “Tenemos esa fantástica vista de la Tierra desde el espacio”, explica Chris Rose. “La delgada línea azul de la atmósfera, la negrura del espacio y esa pronunciada curvatura del planeta abajo son bastante especiales”, agregó.

La compañía lanza entre dos y tres “pasajeros” por semana y continúa con la perfección de su tecnología. Chris detalló: “Es un momento dinámico con bastante energía cinética, lo que significa que una pequeña porción de ceniza continuará con el ascenso”.

Sin embargo, aclara que la mayor parte de las cenizas permanecerá bajo la influencia de la gravedad terrestre: “Es justo decir que nuestros pasajeros, durante un período prolongado, eventualmente viajarán por todo el mundo y regresarán en forma de lluvia o copos de nieve”.

Aura Flights es quien se encarga de cumplir el sueño de los fanáticos del espacio Instagram (@ashesinspace)

Aunque los familiares no pueden asistir en persona al lanzamiento, reciben un video detallado de todo el viaje espacial. El costo del servicio es de £3.950 (un valor que se aproxima a 7.6 millones de pesos argentinos), suma que Annette cubrió con ayuda de una campaña en JustGiving.

El 5 de junio, las cenizas de Shawn fueron finalmente enviadas a la estratosfera. Annette afirma que él habría estado encantado con su despedida. “Éramos almas gemelas. Y lo seguimos siendo; él nunca me dejará. Siempre miro hacia arriba, porque sé que Shawn está allá arriba, en el cielo”, expresó.

Por Camila Paola Sánchez Fajardo