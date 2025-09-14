El duro momento de una estrella del fútbol: está internado y piden una oración

Russell Hoult, un reconocido arquero del fútbol inglés, atraviesa un complejo estado de salud. Todo comenzó en el año 2023, cuando fue diagnosticado con colangitis esclerosante primaria (CEP), una enfermedad hepática que causa inflamación en los conductos biliares. Al año siguiente, las noticias empeoraron aún más: una enfermedad terminal en las vías biliares, más conocida como colangiocarcinoma, dejaron al paciente en un estado terminal, con cuidados paliativos.

Hoult, de 52 años, comenzó su carrera en el Leicester City a principios de la década del 90′ y tuvo un derrotero por muchos equipos de distintas divisionales. Su hito más importante se dio en 1996 cuando formó parte del plantel del Derby Country, que ascendió a la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés.

Russell Hoult atraviesa un delicado estado de salud

Aunque su figura comenzó a ser menos notoria en los medios de comunicación, los fanáticos de los clubes donde pasó Hoult quedaron consternados con el comunicado que publicó Kayleigh, hija del exarquero, en la página Justgiving, donde detalló cada una de las enfermedades que padece su padre.

“En septiembre de 2023, a nuestro maravilloso padre, Russell Hoult, le diagnosticaron colangitis esclerosante primaria (CEP). Casi un año después, en agosto de 2024, recibimos la devastadora noticia de que también padecía cáncer de vías biliares en estadio 4 (colangiocarcinoma). Recientemente, nos informaron que ambas enfermedades son terminales y ahora recibe cuidados paliativos, algo que, como familia, nos resulta increíblemente difícil de aceptar”, explicó Kayleigh, quien, además de pedir una oración por su padre, anunció que se correrá una maratón benéfica en Leicester el 26 de octubre con el fin de recaudar fondos para AMMF, la organización benéfica contra el colangiocarcinoma.

Russell junto a sus hijos Kayleigh y Carter

“AMMF es la única organización benéfica del Reino Unido dedicada a concienciar, proporcionar información y financiar investigaciones cruciales sobre el colangiocarcinoma (cáncer de las vías biliares). Su labor es esencial para apoyar a familias como la nuestra e impulsar el progreso hacia mejores tratamientos”, exclamó la hija del exarquero, quien pidió un apoyo masivo para juntar el dinero necesario para tratar a su padre.

La familia de Russell organizó una colecta benéfica en la página Justgiving (Foto: captura de pantalla)

Calificada por Kayleigh como una “enfermedad rara y devastadora”, el exjugador del Leicester, Derby Country, Stoke City, Portsmouth, entre otros, está internado, con pronóstico reservado, a la espera de poder juntar los fondos necesarios para someterse a tratamientos invasivos que puedan mejorar su salud.

Hasta el momento, la colecta llegó a los 8800 euros, una cifra que aguardan -sus hijos Kayleigh y Carter- que aumente tras la maratón que se celebrará en el mes de octubre.

Russell Hoult jugó en cuatro divisiones del fútbol inglés

“Cualquier donación, grande o pequeña, marcará la diferencia. Nuestro objetivo es recaudar la mayor cantidad posible, tanto para honrar la lucha de nuestro padre como para demostrarle que nunca está solo. Agradeceríamos enormemente su apoyo para alcanzar nuestra meta. Juntos, podemos ayudar a visibilizar esta enfermedad rara y devastadora”, rezó el comunicado oficial.