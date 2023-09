escuchar

TikTok es una de las aplicaciones que llegó para quedarse y en la que las personas pueden pasar el tiempo, hacer challenges, filmarse y, por qué no, viralizarse. Eso le pasó a una argentina que decidió contar su experiencia en los gimnasios de Italia, país donde actualmente vive, y que no tardó en convertirse en tendencia en la red social estrella.

“Empecé el gimnasio en Italia y les quiero mostrar un poquitito, porque hay dos reglas muy distintas a la Argentina que a mí me encantaron”, dijo la joven a través de su cuenta @lu_nasuti y siguió: “Te hacen cambiarte las zapatillas con las que venís de la calle; es básicamente por un tema de higiene”.

Una argentina compartió un video de un gimnasio en Italia y se volvió viral

Mientras caminaba por las instalaciones, la argentina enumeró cada una de las comodidades del lugar y se refirió a la segunda regla que consiste en “usar toalla para todo”, es decir, que cada máquina en la que uno se apoye debe ser limpiada por ese medio para evitar dejarlas pegoteadas por la transpiración. “Son bastante higiénicos”, remarcó.

“Lo buscaré en Milano”; le dijo una usuaria; “Yo vivo en Génova, la parte de la Doccia. No me adapto que sea abierto, sin puertas o cortinas para la privacidad”; le dijo otra, a lo que ella le respondió: “Ay, me pasó igual! Poné una cortinaaaa”. Además, en los comentarios, uno de sus seguidores le consultó por el precio, motivo por el que la usuaria aprovechó y publicó un nuevo video para responderle.

Bajo la pregunta “¿Cuánto cuesta el gimnasio en Italia?”, la joven tituló el video en el que aclaró que depende del lugar en donde esté. “Averigüé en dos lugares, así que tengo precios muy distintos”, expresó y primero se refirió al que ella asiste. “El gimnasio para arrancar está abierto las 24 horas, obviamente que tiene atención con profesionales en un rango de horarios, pero vos podés ingresar con la pulsera a la madrugada, los siete días de la semana”, explicó.

Y detalló: “Incluye rutina personalizada a través de una aplicación. Aparte de eso, está incluido el tratamiento con el nutricionista, que te da a base de tus objetivos un plan de alimentación adecuado”. Todo este plan cuesta 45 euros al mes. Si vos pedís un personal trainer sale 30 euros más”. El valor sorprendió a los usuarios italianos, quienes pagan mucho más.

Una argentina contó cómo son los gimnasios en Italia y se volvió viral (Foto: captura TikTok/@lu_nasuti)

“Regalado!!! Acá en Calabria pago 40 euros y no tiene ni la mitad y tres veces por semana”; “Génova pago 71 por mes, pero con contrato todo el año”; “Aquí en Milano me cuesta 200 euros por tres meses”, contestaron.

Fue hace dos meses que la usuaria compartió el momento en el que viajó a Italia para instalarse con su novio. “Nos mudamos a Italia”, dice la descripción del posteo, que obtuvo más de 23.000 likes y cientos de mensajes en los que muchos argentinos la felicitaron por la decisión e indagaron cómo hacer para llegar al país europeo. “¡Lejos la mejor decisión! Suerte”; “Yo tendría que hacer lo mismo”; “Bella Italia, vivir allá es un cambio total”; comentaron.