Es profesora de Matemáticas pero decidió dejar todo para recorrer África sola como mochilera: “Quería ver la realidad”

“Me interesa viajar a lugares donde pasan cosas”, aseguró Franca Levin, una uruguaya de 34 años, desde la casa de una familia que la hospeda en Guinea, un pequeño país de África Occidental que pocas personas sabrían ubicarlo en el mapa. Con su proyecto en redes sociales “Demente con mochila”, esta joven viajera se propuso recorrer por tierra desde Marruecos hasta Sudáfrica para mostrar un continente “poco narrado y estigmatizado”.

“Esta ruta está menos contada, menos caminada por gente de Latinoamérica y menos por una mujer sola. Siento que tengo una perspectiva fresca para contar en mi proyecto”, sostuvo Levin en diálogo con LA NACION, en un descanso que se tomó mientras edita uno de sus videos.

El origen de una pasión: de Montevideo a África

Inició su viaje por el oeste de África en diciembre, aunque según reveló esta historia comenzó en 2018 cuando dejó su Montevideo natal y su trabajo como profesora de matemáticas y se fue a seguir su pasión de recorrer el mundo.

Franca Levin en África muestra cómo se arregla con el agua y la comida

Franca se propuso recorrer África Occidental y mostrar todos los detalles de su periplo en sus redes sociales, donde tiene más de 50 mil seguidores en Instagram y más de 6 mil suscriptores en YouTube. “Quería hacer un viaje atravesando un gran trozo de tierra, viendo las distintas capas geográficas, raciales, sociales, religiosas, étnicas y culturales”, afirmó.

“Me interesa África porque es un lugar poco narrado o narrado desde afuera: los relatos que tenemos en la cabeza son de películas yankees o libros europeos, un relato del continente que está muy estigmatizado. Tenía ganas de venir a ver la realidad”, aseguró y agregó que eligió recorrer ese lado del continente porque está fuera del “boom turístico” que tiene otros países de la parte oriental como Ruanda, Tanzania, o Kenia.

Franca en el desierto de Mauritania (Foto: @dementeconmochila)

Viajar a un lugar tan lejos de su casa y con culturas tan disímiles le genera constantemente mucha sorpresa y curiosidad, como le sucedió cuando visitó el desierto de Mauritania hace unos meses. “Me pareció estar todo el tiempo en una película, la vida en el desierto es muy hostil. Me quedé un fin de semana con una familia nómade y no compartíamos idioma, fue todo lenguaje corporal. Eran muy rudimentarios en cuanto a la comida, pero tenían juegos de lógica muy interesantes que hacíamos dentro de la carpa sobre la arena. Encontré un lenguaje común en lo lúdico”, afirmó.

A través de sus videos, la creadora de contenido busca mostrar la complejidad que tienen los países africanos, más allá de lo que sale en los medios. “En esta época de todo blanco y negro, me gusta complejizar las visiones. Sí, hay pobreza, pero hay una riqueza cultural enorme”, sostuvo.

“Siempre de África nos vienen noticias terribles como golpes de Estado, problemas de inmigración o corrupción. Quiero mostrar que hay otras cosas que tienen que ver con la convivencia, con la empatía, con encontrar en el otro alguien con quien tomar una birra”, afirmó y reconoció que en “hay un gran nivel de hospitalidad” en los países de la zona, entre los que se encuentran Gambia, Senegal, Sierra Leona y Costa de Marfil, entre otros.

La viajera aprovecha su recorrido para hacer fotos artísticas de los lugares (Foto: @dementeconmochila)

El contenido que sube a sus redes se caracteriza por la autenticidad. Franca se muestra tal como es y eso genera un relato atrapante porque el espectador siente que está viajando junto a ella. Uno de los videos que más se viralizó fue cuando visitó un mercado en un pueblo de Guinea-Bisáu, donde sus seguidores se sorprendieron por el nivel de basura que había en las calles.

“Cuando llegué también me sorprendió la basura de ese pueblo, no pensé que iba a hacer tanto ruido. No todos los pueblos ni los mercados son así, pero siempre se ve la paja en el ojo ajeno. Hay mucha hipocresía, los países de mayor consumo son los que generan más basura”, señaló y apuntó que los hogares africanos “son impecables, barren varias veces al día, se preocupan mucho por la higiene”.

"Demente con mochila" en un mercado de Guinea-Bisáu

Como viajera, Franca recibe dos preguntas recurrentes de sus seguidores: si le da miedo viajar sola y cómo hace para pagar su viaje. Para costear su misión, la joven inició un grupo de membresías, monetiza sus videos de YouTube, colabora con medios de comunicación y utiliza parte de los que pudo ahorrar trabajando varios años en Australia.

Para hablar de los peligros de ser mujer y viajar sola por un territorio tan extenso, Franca responde con seguridad y es agradecida con su suerte hasta momento. “Yo tengo una personalidad fuerte, cuando percibo que alguien quiere ver cruzar un límite, enseguida me pongo cortante, lo he tenido que hacer poco”, aseveró y sumó que “gente mala puede haber como en todos lados”.

“Hay que confiar en el otro aunque sea contraintuitivo, la mayoría de la gente te quiere ayudar para que tengas la mejor experiencia, con buenas intenciones. En países como Uruguay o Argentina también le pasan cosas a las mujeres. Yo no digo que no hay riesgos, pero con ese criterio no saldría de mi casa”, concluyó.