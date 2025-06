Son expertos en viajes y revelan si borrar el historial realmente afecta en el precio de los vuelos

Una de las creencias más extendidas en torno a la búsqueda de pasajes es que borrar el historial ayuda a que las aerolíneas no guarden las búsquedas de un usuario y eso no impacte en los precios. Sin embargo, según especialistas, eliminar cookies o usar el modo incógnito no sirve para encontrar tickets de avión más baratos. De acuerdo a su explicación, la clave de las tarifas está en los algoritmos.

¿Por qué cambian los precios de los pasajes de avión?

La explicación más aceptada entre los especialistas no tiene relación con el historial de navegación, sino con factores concretos como la demanda del vuelo y la disponibilidad de asientos en el momento de la búsqueda.

Las aerolíneas usan tarifas dinámicas Foto de freepik disponible en freepik

Así lo señaló Katy Nastro, vocera y experta en viajes de la plataforma Going (anteriormente conocida como Scott’s Cheap Flights), durante una entrevista con Travel + Leisure. Según detalló, no hay pruebas reales de que eliminar las cookies o usar el modo incógnito genere una diferencia real en el precio de los pasajes.

“No existe ninguna fuente confiable que indique que las búsquedas repetidas encarezcan los pasajes”, afirmó, para desmentir así uno de los mitos más extendidos entre los viajeros frecuentes.

Por su parte, Sophia Lin, directora de producto de Google Travel, coincidió en que los precios aéreos no dependen del comportamiento individual del usuario, sino del funcionamiento general del sistema de tarifas.

Según explicó, la herramienta de Google analiza de forma constante las actualizaciones en tiempo real que hacen las aerolíneas sobre sus precios. “Procesamos una enorme cantidad de combinaciones posibles de boletos cada día”, detalló Lin.

El modo incógnito no influye en las tarifas de los vuelos Foto de freepik disponible en freepik

Además, indicó que los valores pueden modificarse en un breve lapso de tiempo, debido a la naturaleza dinámica del sistema: “Los precios pueden cambiar incluso de un segundo a otro”.

Por su parte, Jesse Neugarten, fundador de Dollar Flight Club, confirmó que “no hay evidencia sólida de que el historial de navegación afecte el precio”. Lo que muchos interpretan como suba por cookies, en realidad responde a factores técnicos o comerciales como inventario, precios de la competencia, cercanía a la fecha del vuelo y cambios en el precio del combustible.

¿Cómo funcionan las tarifas dinámicas de las aerolíneas?

Katy Nastro explicó que las aerolíneas trabajan con un sistema llamado “fare buckets”, que consiste en agrupar los asientos en bloques tarifarios limitados, cada uno con un precio específico. Estos grupos funcionan como niveles: cuando se termina la disponibilidad en uno de ellos, se activa el siguiente, que tiene un valor más alto.

Según detalló, cada “bucket” contiene una cantidad determinada de asientos a un precio fijo. Una vez que se venden todos los lugares de ese grupo, la tarifa cambia automáticamente al valor correspondiente del próximo grupo, que es superior. Este mecanismo puede provocar que el usuario vea un precio más bajo en una primera búsqueda y, al volver a revisar, se encuentre con un monto mayor.

Para Nastro, esto genera la ilusión de una suba abrupta, aunque en realidad responde al esquema de tarifas escalonadas que manejan las compañías aéreas. No se trata de un ajuste basado en el comportamiento del usuario, sino de una transición interna en el sistema de precios, que avanza conforme se agotan los grupos de asientos más económicos.

Las alertas de plataformas como Google Flights son más efectivas Foto de freepik disponible en freepik

¿Qué efecto tiene el modo incógnito en los resultados de búsqueda de pasajes aéreos?

Los tres especialistas coincidieron: el modo incógnito no genera ventajas reales. “No altera los precios que mostramos en Google Flights”, aseguró Lin.

Para Nastro, se trata más de una costumbre sin base: “Es como una camiseta de la suerte en un partido. No tiene efecto real, pero puede dar tranquilidad”.

Esto mismo fue respaldado por Neugarten: “Limpiás la memoria caché, pero los precios fluctúan por el mercado, no por tus búsquedas”.

¿Cómo encontrar vuelos más baratos sin caer en mitos?

En lugar de eliminar las cookies del navegador o usar el modo incógnito para intentar obtener mejores tarifas, los expertos en viajes sugieren adoptar estrategias más eficaces. La primera recomendación es activar alertas de precios en plataformas como Google Flights, Going o Dollar Flight Club. Estas herramientas permiten recibir notificaciones cuando las tarifas bajan, lo que ayuda a identificar el mejor momento para comprar un pasaje sin necesidad de monitorear constantemente.

Otra sugerencia clave es buscar con anticipación. Consultar precios con semanas o incluso meses de margen aumenta las posibilidades de encontrar tarifas más accesibles, sobre todo en rutas muy demandadas. Además, conviene mantener cierta flexibilidad en cuanto a las fechas y los destinos. Cambiar el día del vuelo o elegir aeropuertos alternativos puede significar una diferencia notable en el costo final.

Por último, los especialistas aconsejan comparar precios en diferentes sitios de reserva. No todas las agencias o motores de búsqueda muestran las mismas tarifas ni incluyen los mismos cargos. Al revisar varias opciones, es posible detectar variaciones de precio y elegir la alternativa más conveniente según el presupuesto y las condiciones del viaje.