TikTok es una de las plataformas más reconocidas mundialmente para publicar videos. Cada persona que quiere acceder deberá crearse un usuario y, a partir de ahí, poblar su feed con contenidos que crea convenientes. A partir de esa lógica, sus propios seguidores suelen catapultar las publicaciones a un nivel más alto donde se la considera viral por la cantidad de visualizaciones o likes que recibe.

Una de las temáticas que más impacto tiene en TikTok son las situaciones cotidianas que vive cada persona a diario. Desde cómo cocinar, qué tener en cuenta para independizarse, hasta los hechos más insólitos tienen lugar en esta red social. Dentro de ese rango, una persona mostró la rejilla de su baño, la cual estaba destrozada. Acto seguido, para darle más suspenso a la situación, mostró cómo por dentro de la cañería se escuchaba un chillido, que se asemejaba a un animal y la atemorizó aún más.

Una usuaria de TikTok mostró cómo una rata se asomó por la rejilla de su baño

Bajo el título de “Entré a sacar la rejilla de mi baño...”, el usuario llamado @karmrtz_95 comenzó a hacer zoom en la zona donde el plástico se encontraba roto y, de fondo, se observaba un movimiento extraño que denotaba la presencia de un animal. Finalmente, en cuestión de segundos, una rata asomó su cabeza y dejó perplejo a esta persona.

Sin una segunda parte que indique cómo solucionó el problema y si pudo poner una rejilla nueva para sustituir la que estaba en malas condiciones, este hombre logró que su publicación llegue a tener un millón de visualizaciones, una cifra importante para este tipo de videos y atrajo cientos de comentarios de otros followers que empatizaron con él en consecuencia de la aparición de estos roedores que suelen ocultarse en cañerías.

“Yo vivo con ese miedo constante de que me vaya a salir en el inodoro”; “Una vez me pasó y me salí corriendo casi con el pantalón abajo del miedo”; “Me cambio de casa”; “El ratón: qué miedo, ¿escucharon eso?”; “Que alguien me explique por qué se puso a grabar en lugar de correr y tapar” y “El miedo que me agarraría”, fueron algunas de las menciones más ingeniosas.

Quisieron renovar el baño, pero el arquitecto cometió un insólito error

Los baños son un lugar muy importante en cada casa o departamento. Es por eso que las personas deciden, en la mayoría de las veces, tratar de remodelarlo a la hora de pegarle una lavada de cara al mobiliario donde viven.

Con la opinión de un especialista, un tiktoker mostró cómo un arquitecto comenzó a rearmar esta zona de la casa, pero no se percató de un pequeño detalle: ubicó el bidet de tal forma que la puerta no cerraba y se chocaba con este elemento.

Este fue el resultado final de la remodelación del baño

Tras ello, la creadora de este contenido armó el siguiente debate: “¿Quién la pifio? ¿El arquitecto o el albañil?”. A raíz de ello, los usuarios empezaron a comentar la publicación para dar su veredicto: “Yo hubiese pensado en una corrediza, pero como todavía no me recibo no opino” y “¿Quién pone primero el bidet y después el inodoro?”, fueron algunas de las respuestas a una publicación que trascendió en la plataforma TikTok.