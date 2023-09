escuchar

Las mudanzas son hechos que se consideran traumáticos por el despliegue que debe realizar una persona para acomodarse a su nuevo hogar. Desde conseguir una nueva casa o departamento que se ajuste a sus necesidades hasta el gasto mensual de acuerdo a cada bolsillo, cada individuo deberá ingeniárselas para adaptarse rápidamente a un cambio de aire.

Una vez instalado, el nuevo inquilino o dueño deberá apropiarse de cada espacio para así comenzar una nueva etapa en la vida, aunque las sorpresas siempre puedan jugar una mala pasada. Así le sucedió a una usuaria de la red social TikTok, que encontró en la ventana de su casa dos agujas, en forma de cruz, pegadas con cinta adhesiva a un ventanal.

“Hace dos semanas que nos mudamos a este departamento y me encontré esto anoche”, relató la cuenta @somer.wolf en un video que arrancó desde la puerta de entrada de su casa. Al iniciar su breve recorrido, se observa una caja de cartón en el piso, lo que denota que la mudanza fue reciente y, acto seguido, frente a la cámara, el lente se posa sobre el vidrio donde dos agujas están en forma de cruz sujetas con una cinta, lo que le causó estupor a la creadora del contenido.

Con una música de suspenso de fondo, la persona aseguró que en días anteriores “no la había visto” y procedió a querer despegarla de la ventana debido al posible mensaje misterioso que está oculto. “¿Alguien sabe qué significa?”, consultó esta persona, quien decidió abrir el juego para el resto de sus seguidores, quienes interactuaron a este video, que mezcla la incógnita de esta insignia, sumado al temor que sea algún ritual satánico dentro de su nuevo hogar.

Se mudó a un departamento, observó una insignia en un ventanal y pidió ayuda

Tras su publicación, el alcance que generó el video fue superador: 15 millones de visualizaciones lo catapultaron a ser uno de los contenidos más vistos de la aplicación y, por ende, los likes y comentarios no faltaron para completar un posteo donde el surrealismo y el suspenso se hicieron presentes.

“No lo saques, todas las pelis de terror empiezan cuando sacas amuletos protectores”; “Mi tío encontró unas así en su departamento y ahora es un santuario a dos semanas que se había mudado”; “Significa que es hora de mudarse otra vez”; “Significa que has limpiado poco en dos semanas”; “Significa que alguien tiene las llaves del departamento también. Es hora de cambiar cerraduras”; “Mi mamá lo usa para ahuyentar las brujas y hace mucho no vienen mis tías a la casa” y “No importa que significa. Lo que importa es que no te va a hacer nada si las dejas o si las sacas”, deslizaron los usuarios para tratar de orientar al tiktoker.

Finalmente, sin elaborar un nuevo video para ver cómo continuó su caso, esta persona marcó un precedente para aquellos que toman la decisión de aventurarse a independizarse y se enfrentan a diferentes circunstancias que los obligan a tomar decisiones. En este caso puntual, la protagonista de la historia decidió apelar a las redes sociales, las cuales se convirtieron en el último tiempo en un servicio para la comunidad.