Esta es la verdadera razón por la cual no se encontraron restos humanos en el naufragio del Titanic

Si alguna vez tenés la oportunidad de bucear hasta los restos del Titanic, que yace a unos 3800 metros de profundidad en el lecho marino, te darás cuenta de que falta algo muy importante en el famoso barco: los restos de las personas que murieron en ese naufragio. La ausencia de los cadáveres tiene una explicación científica que muy pocas personas conocen.

Aproximadamente 1500 personas fallecieron cuando el famoso barco se hundió en el Océano Atlántico tras chocar con un iceberg el 14 de abril de 1912. Si bien algunos pasajeros lograron escapar en los botes salvavidas, la mayoría de ellos se hundieron con el barco. Sin embargo, para sorpresa de muchos no se encontraron restos humanos en el sitio.

Este dato lo afirmó el director de la película Titanic y entusiasta del mundo de los sumergibles, James Cameron, quien visitó los restos de la embarcación en varias ocasiones para recabar información para la producción de su famoso film. En 2012, Cameron declaró que vio evidencia de que había personas que se hundieron con el barco, pero no vio los cuerpos en sí. “No vi ni un solo resto humano. Hemos visto ropa y zapatos, lo cual sugiere fuertemente que en algún momento hubo un cuerpo allí, pero nunca hemos visto restos humanos”, aseguró al New York Times.

El Titanic se encuentra dentro de una región conocida como la "zona de medianoche" GETTY IMAGES

A partir de las declaraciones del famoso cineasta, la pregunta fue ineludible: ¿Dónde están todos los restos de las personas fallecidas? Ante esto, la ciencia tiene la respuesta. El experto en aguas profundas Robert Ballard explicó a NPR que, al descender a una profundidad de unos a más de 900 metros, se pasa por debajo de lo que se llama la “profundidad de compensación del carbonato de calcio”.

“El agua en las profundidades marinas está sobresaturada en carbonato de calcio, que es básicamente de lo que están hechos los huesos. El Titanic está por debajo de esa profundidad. Así que, una vez que las criaturas marinas se comen la carne, los huesos quedan expuestos y se disuelven”, explicó el oceanógrafo, que fue quien descubrió los restos de la embarcación en 1985.

James Cameron junto a los protagonistas del famoso film IMDB

Es decir, alguna vez hubo esqueletos, pero la carne desapareció hace mucho tiempo y los huesos expuestos se disolvieron en el agua. Aunque eso explica lo que ocurrió con la mayoría de quienes murieron a bordo, algunos pasajeros que terminaron en el agua con sus chalecos salvavidas y murieron congelados podrían haber tenido otro destino. Esos cuerpos quizá fueron arrastrados por tormentas, esparcidos por el océano y con el tiempo sus restos se descompusieron hasta desaparecer por completo.

El Titanic se convirtió en un ícono cultural, inmortalizado en libros, documentales y películas, especialmente en el film de 1997 dirigido por Cameron y protagonizado Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. A partir de esta información, ahora se sabe qué pasó con el personaje de Jack en el final: los peces se comieron su cuerpo y su esqueleto se disolvió en el fondo del mar.