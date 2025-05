Mia Threapleton, la hija de Kate Winslet, reveló el motivo por el que su madre nunca la dejó ver Titanic completa

Titanic sigue siendo una de las películas más vistas de la historia del cine, pero Mia Threapleton, la hija de Kate Winslet, no pertenece al amplio universo de personas que vio el film completo.

Mientras conversaba con la revista Defined sobre su propio rol protagónico en la nueva película de Wes Anderson El esquema fenicio, Threapleton, de 24 años, admitió que nunca vio completo el film que convirtió a su madre y a Leonardo DiCaprio en dos de las mayores estrellas de Hollywood.

Kate Winslet y su hija Mia Threapleton en la ceremonia de entrega de los premios Bafta de 2023 Alberto Pezzali - Invision

“Recuerdo estar viendo la película y cuando llegó la escena del coche, unas manos aparecieron detrás de mi cabeza y me taparon los ojos ”, rememoró, recordando que su madre le impidió ver su famosa escena de sexo con DiCaprio. “Pensé: ‘¡Todavía lo oigo todo!’”.

“No recuerdo por qué la pusieron”, añadió Threapleton sobre la película. “Mi madre nunca la hubiese puesto por decisión propia. No le gusta verla. Y entiendo perfectamente por qué ”.

Mia es hija de Winslet y su exmarido, Jim Threapleton, de quien se divorció en 2001. La ganadora del Oscar es madre de Joe Alfie Mendes, de 21 años, fruto su relación con Sam Mendes, con quien estuvo casada entre 2003 y 2010, y del Benjamín de la familia, Bear, de 11 años, a quien recibió junto a su actual esposo, Edward Abel Smith.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet protagonizaron un amor intenso, fugaz y prohibido en Titanic IMBD

Aunque Mia nunca ha visto Titanic completa, Winslet declaró a E! News en septiembre de 2024 que Bear sí había tenido ese privilegio. “Lloró mucho, tuvo que pausarla constantemente y estaba muy molesto”, reveló.

Pero más allá de la trascendencia a nivel mundial de Titanic, otra de las películas de la actriz es la gran favorita de sus hijos, incluida Mia: Winslet reveló que la que mejores críticas consiguió puertas adentro del hogar familiar fue Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.

Escena de la miniserie I'm Ruth, con Kate Winslet y su hija Mia Threapleton (Fuente: Captura de imagen)

Mia debutó junto a su madre en la película En los jardines del rey (2014) y volvieron a trabajar juntas en un capítulo de la serie británica I Am Ruth, en 2022. Sin embargo, en la entrevista se encargó de aclarar que nunca su madre le inculcó el amor por la actuación. De hecho, explicó por qué Winslet nunca la llevó a sus filmaciones: “Hubiese sido como si un abogado llevara a su hijo a un tribunal. A medida que he crecido, de hecho, estoy más agradecida de que haya sucedido como sucedió, porque significa que todas mis experiencias y todo lo que he hecho han sido producto de mí . Todas han sido cosas que he deseado y por las que me he esforzado. Eso fue algo en lo que mi madre realmente me apoyó muchísimo, porque fue exactamente lo que le pasó a ella”.

Estrenada en 1997,Titanic es una de las películas más importantes en la historia del cine. El romance entre Jack (DiCaprio) y Rose (Winslet), que se desarrolla en el marco del hundimiento del barco que da nombre al film, fue motivo de profunda emoción para millones de espectadores en todo el mundo. Y el largometraje realizado por James Cameron no solo arrasó con la taquilla, sino también con los Oscar, coronándose con numerosas estatuillas entre las que se destacó Mejor película y Mejor director.