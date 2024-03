Escuchar

Los viajes en avión esconden, detrás, una magia particular. Será el hecho de estar en el aire o de convivir, durante varias horas, con extraños hacia un destino en común, lo cierto es que hay muchos interrogantes con relación a ellos. Y ahora se dio a conocer una de las peores cosas que se pueden hacer a bordo.

Es habitual que en las redes sociales circulen algunos consejos por parte de los asistentes de vuelos para tener una mejor experiencia durante el viaje, pero esta vez la información tiene que ver con una actitud que el pasajero debería evitar, ya que se entiende como irrespetuosa.

Los encargados de referirse al tema fueron los sobrecargos Kris Major y Allie Malis, quienes hablaron con CNN sobre esta cuestión que aparece mucho en los viajes en avión. ¿Con qué tiene que ver? Con la asignación de asientos y la idea de cambiarlos durante el vuelo.

Los asiento del avión (y poder cambiarlos) es un dolor de cabeza para las azafatas

El tema de los asientos no es una novedad, por el hecho de que son muchas las compañías que se encuentran cerca de eliminar tarifas para los pasajeros que reservan para sentarse con sus seres queridos. Al respecto de esto, Mails expresó: “Si un pasajero quiere preguntarle a otro pasajero (si quiere cambiarse de lugar), no podemos detenerlo. Nos interesa unir a la gente, porque no queremos el dolor de que la gente se separe”.

“Desde un punto de vista práctico, lo entiendo... si tenés tres personas hacinadas en un asiento y una fila vacía más adelante, ¿no deberían todos poder separarse? Qué placer es eso cuando el vuelo te lo permite”, expresó, aunque admitió: “Pero también hay que tener en cuenta y respetar el hecho de que hay gente que ha pagado más para estar allí y otra que no, y eso es injusto”.

Son muchos los que consideran injusto cambiarse de asiento durante un vuelo

Al respecto de esto, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examinará una queja de Alfonso Rodríguez, presidente de la asociación de consumidores de las Islas Baleares, frente a la costa este de España continental, sobre el pago para sentarse con amigos o familiares.

En su denuncia, Rodríguez expresa: “Ha habido problemas con pasajeros que han tenido que dejar solos a sus hijos de 13 o 14 años. La tripulación del vuelo tuvo que soportar su enfado y esto puede afectar incluso a la seguridad del vuelo”.

Asimismo, un portavoz que fue citado en Spanish News Today mencionó: “Este tipo de políticas utilizadas para fragmentar los precios se han vuelto más comunes”. “Están añadiendo un cargo por cada parte del servicio, ya sea asignación de asiento, equipaje, comida o bebida. Me imagino que pronto pedirán un pago para poder sonreír”, sentenció, de manera contundente.

Pensó que había elegido los mejores asientos del avión, pero al subir se llevó una sorpresa muy incómoda

Hace unos días, una pareja se hizo viral al mostrar la desopilante situación que les tocó vivir en un vuelo, ya que se subieron creyendo haber elegido los mejores asientos y la realidad era diferente.

“Cuando tu asistente reservó las ubicaciones 1A y 1B y pensabas que eran los mejores asientos del avión”, comenzó diciendo el exfutbolista del Real Madrid, Sergio Carrallo, que fue el protagonista de esta historia, junto a su esposa, la estrella de televisión británica Caroline Standbury.

Enseguida, en el clip del momento, se ve que las butacas de ellos estaban dadas vuelta, mirando hacia atrás, en dirección contraria a la del avión, por lo que todos los pasajeros podían observar cada uno de sus movimientos. Claramente, el video no tardó en hacerse viral y generó millones de visualizaciones y reacciones por parte de los usuarios.

