El arte de la comunicación es una de las cualidades más valoradas en el mundo actual, ya sea en el ámbito laboral como en lo personal, una persona que sabe expresarse correctamente y hacerse entender tiene más posibilidades de triunfar en sus propósitos. En este sentido, un experto en el tema como lo es Charles Duhigg dio los tips necesarios para tener éxito a la hora de llevar adelante una conversación. Lejos de afirmar que lo sustancial es convencer a otro, el verdadero valor radica entender a la otra persona.

En su nuevo libro Supercomunicators de Charles Duhigg, experto de Harvard, da un tip de diez segundos que puede convertir a cualquier persona en una persona con habilidades comunicacionales más destacables que el resto.

En su nuevo libro Supercomunicators de Charles Duhigg, experto de Harvard, da pequeños tips para convertirse en un gran comunicador Unsplash

El primer tip que da el experto es que cada persona, antes de entablar una conversación, ya sea para conocer una persona en cualquier ámbito, es preparar siempre tres temas de conversación y preguntas para evitar los silencios incómodos. De este modo, se proyectará seguridad y confianza con el interlocutor, además de disminuir los nervios. Con esta metodología se puede llegar a un ida y vuelta más profundo y significativo.

Pero esto no es todo. Una clave a la hora de dialogar es adaptar la conversación a las necesidades del interlocutor, es decir, prestar atención a las señales no verbales y hacer muchas preguntas. Un estudio de la National Library of Medicine avaló esta afirmación, ya que confirmó que escuchar activamente y hacer preguntas relevantes sobre el tema hacen que la persona se convierta en un gran comunicador.

Una clave a la hora de dialogar es adaptar la conversación a las necesidades del interlocutor Unsplash

En este caso, las personas realizan un total de 10 a 20 preguntas más que la mayoría de las personas promedio. Esta estrategia de repetición para comprender a la otra pregunta es efectiva para demostrar interés y empatía en una conversación.

La escucha activa y el entendimiento mutuo facilitará las emociones más complejas. Entonces, el éxito de la conversación no es convencer al otro, sino entenderlo, según el experto.

Tres consejos para comunicar de manera eficaz a la hora de hablar en público

Muchas son las técnicas a la hora de llevar adelante una comunicación eficaz, en el caso del doctor argentino Bernardo Stamateas, hizo un top tres de consejos para poder comunicar a la hora de hablar ante terceros o de manera pública.

Tener en cuenta a quién le voy a hablar

“Es fundamental saber de antemano cuál es mi auditorio. No es lo mismo hablarles a padres, a adolescentes, a profesionales en diversos rubros, a un amigo o, incluso, a un desconocido. Tener presente a quién le voy a hablar va a determinar el lenguaje que voy a utilizar y el tipo de contenido que voy a transmitir”, introdujo el famoso doctor.

Practicar antes de hablar

“Una charla siempre debe ser breve. Cuando se extiende demasiado, generalmente aburre o cansa. También debe ser dinámica. Cuando hablo, tengo que ‘sentir’ aquello que estoy transmitiendo y ser apasionado en lo concerniente a mi tema. Y, por último, la exposición debe ser novedosa. Es bueno que, al escucharnos, la gente piense: ‘Ah… eso no lo sabía’”, continuó Stamateas.

Transmitir un mensaje

“Toda persona que habla en público tiene que dejar su ego de lado y olvidarse de su lucimiento personal, de impactar al otro, de buscar que el otro la aplauda. Tiene que evitar estar pendiente de si sus oyentes reciben o no reciben lo que desea transmitirles. Su foco y su objetivo debería ser el contenido de la conferencia. Lo ideal es que se olvide de sí mismo e, incluso, del escenario, de la gente que está escuchando, pues lo único importante es compartir el mensaje”, concluyó el doctor.

