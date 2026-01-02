Estos fueron los nombres de bebés más elegidos en Argentina en 2025: hay varias sorpresas

Durante el año 2025, la elección de nombres para los recién nacidos en Argentina delineó un panorama que amalgamó la perdurable tradición con las influencias de las nuevas modas. Los datos oficiales provistos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), complementados con análisis de plataformas especializadas, ofrecieron una visión detallada de las opciones que predominaron entre las familias a lo largo del período. Este relevamiento pone de manifiesto patrones claros en las preferencias nominales de los argentinos.

En lo que respecta a los nombres femeninos, la tendencia se inclinó de manera notoria hacia alternativas que destacan por su sonido internacional, una marcada dulzura y profundas raíces clásicas. El ranking de los cinco nombres de nena más populares para el 2025, de acuerdo con los registros del RENAPER, estuvo encabezado por opciones que ya habían marcado presencia y otras que consolidaron su atractivo:

Olivia : consagrada como la elección más popular por segundo año consecutivo , reafirma la inclinación por nombres con sonoridad global y un toque de sofisticación.

: consagrada como la elección más popular por , reafirma la inclinación por nombres con sonoridad global y un toque de sofisticación. Emilia : su constante aparición en los primeros puestos subraya su encanto atemporal y su fuerte arraigo en las preferencias locales.

: su constante aparición en los primeros puestos subraya su y su fuerte arraigo en las preferencias locales. Isabella : este nombre denota una fuerte influencia europea , ya que combina elegancia y un aire cosmopolita que resuena con los gustos actuales.

: este nombre denota una fuerte , ya que combina elegancia y un aire cosmopolita que resuena con los gustos actuales. Catalina : representa la opción que fusiona la elegancia con un profundo sentido de la tradición , razones por las que mantiene su atractivo a través de las generaciones.

: representa la opción que con un profundo sentido de , razones por las que mantiene su atractivo a través de las generaciones. Emma: con su simplicidad y modernidad, se posiciona como una elección que refleja las tendencias contemporáneas de nombres cortos y de fácil pronunciación.

Los embarazos del 2025 expusieron los nombres favoritos de los padres Pexels

Este conjunto de nombres femeninos no solo lidera el ranking, sino que también ilustra una clara predilección por opciones breves y con una impronta internacional distintiva, caracterizadas por su suavidad fonética y su adaptabilidad cultural.

Por otro lado, la elección de nombres masculinos en 2025 se presentó como un campo más disputado, aunque igualmente reveló una interesante combinación de tradición y un estilo clásico renovado. Los cinco nombres de niño más inscriptos por los padres argentinos durante el año fueron:

Felipe : fue el nombre más elegido en 2025, destacándose por su resonancia tradicional y un toque de distinción que lo mantiene vigente.

: fue el nombre en 2025, destacándose por su resonancia tradicional y un toque de distinción que lo mantiene vigente. Mateo : conserva una fuerte presencia en los primeros lugares, por lo que consolidó su popularidad sostenida en el tiempo.

: conserva una fuerte presencia en los primeros lugares, por lo que consolidó su en el tiempo. Bautista : un clásico argentino que mantiene su atractivo, ya que evoca un sentido de arraigo y herencia cultural .

: un clásico argentino que mantiene su atractivo, ya que evoca un sentido de . Valentino : su consonancia europea lo posiciona como una opción que atrae por su sofisticación y modernidad , lo que refleja influencias del viejo continente.

: su consonancia europea lo posiciona como una opción que atrae por su , lo que refleja influencias del viejo continente. Benjamín: un nombre tradicional que exhibe un fuerte uso, lo que demuestra la preferencia por opciones con historia y un sentido de solidez.

Benjamín justo coincide con el bebé de Enzo Fernández, uno de los personajes del 2025

La preeminencia de nombres como Felipe y Mateo en este listado evidencia que la tradición es un pilar fundamental en las decisiones de los padres. Sin embargo, estas selecciones se ven enriquecidas por influencias modernas y sonidos de origen europeo, que se arraigan cada vez con mayor fuerza en el tejido cultural argentino, lo que suma un componente de actualidad a las preferencias nominales.

En un análisis general, estas tendencias revelan una clara preferencia por nombres que se caracterizan por su brevedad, su resonancia internacional y su fácil pronunciación, tanto para niñas como para niños. Además, un número significativo de estos nombres, especialmente en el ámbito femenino, lograron mantener su popularidad a lo largo de varios años, consolidándose como favoritos indiscutibles para las nuevas generaciones. Esto sugiere una búsqueda de nombres que, además de sonar bien y ser estéticos, ofrezcan una cierta universalidad y atemporalidad, lo que permitirá a los individuos llevar un nombre que resuene tanto a nivel local como en un contexto global.