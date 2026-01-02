Las fotos y videos de las soñadas vacaciones de Max Verstappen en Brasil

Tras una intensa temporada en la Fórmula 1 que terminó mejor de lo que empezó, Max Verstappen se tomó unas merecidas vacaciones. El 2025 fue un año intenso y especial tanto a nivel profesional como personal. Tuvo una remontada fenomenal y peleo cabeza a cabeza con Lando Norris y Oscar Piastri por el campeonato del mundo y finalizó el Gran Premio de Abu Dhabi, el último del calendario, con una victoria. Si bien la diferencia de puntos no le permitió consagrarse pentacampeón, recibió otro título mucho más importante, el de padre. Junto a su mujer Kelly Piquet le dieron la bienvenida a su primera hija en común, Lily. Para arrancar el 2026, viajaron a Brasil para pasar unos días de playa, paseos en barco y torneos de vóley rodeados de familia y amigos.

Tras pasar la Navidad en Europa, Max Verstappen y Kelly Piquet viajaron junto a su bebé de ocho meses y Penélope, la hija de seis años de la modelo y el piloto de automovilismo ruso Daniil Kvyat a Brasil. Allí se encontraron con la familia de ella para disfrutar de los últimos días del 2025.

Max Verstappen jugó al vóley de playa con sus cuñados en Brasil (Foto: Instagram @daniel_suarezg)

Kelly Piquet mostró la intimidad de sus días en Brasil con Max Verstappen y su familia (Foto: Instagram @kellypiquet)

Si bien son reservados de su intimidad y evitan revelar demasiada información sobre sus actividades, aparecieron varias fotos y videos que dieron cuenta de las actividades que eligieron durante su estadía en Angra dos Reis en Río de Janeiro. Además de hospedarse en un exclusivo y lujoso resort inmerso en la naturaleza y de disfrutar del mar y la arena, el campeón del mundo participó de un torneo de vóley de playa con sus cuñados, los pilotos de Nascar Nelson Piquet Jr. y Daniel Suárez, esposo de Julia Piquet, hermana de su mujer y su amigo Antonio Cacorino.

Max Verstappen, Kelly Piquet, Penelope y Lily recibieron el 2026 en Brasil (Foto: Instagram @kellypiquet)

Piquet y Verstappen celebraron el nuevo año con amigos y familiares en un yate (Foto: Instagram @kellypiquet)

Este Año Nuevo fue extremadamente especial para los Piquet, puesto que sumaron dos integrantes a la familia: Lily y Vida, la hija de Nelson Piquet Jr. y su esposa Patsy Zurita Piquet. El 31 de la noche Max Verstappen, Kelly Piquet y las niñas se vistieron de blanco para recibir el 2026. La infuencer compartió varias postales de la velada. Publicó la foto familiar de los cuatro - en la que cubrió los rostros de sus hijas para resguardarlas - y unas románticas selfies que se tomó con el piloto.

Kelly Piquet junto a sus hijas, su madre, sus hermanos y su sobrina (Foto: Instagram @daniel_suarezg)

También hubo fotos familiares con sus hermanos y su madre, la exmodelo Sylvia Tamsma. A la medianoche disfrutaron de los fuegos artificiales y pasaron el resto de la velada en un lujoso yate. Bebieron champange, escucharon música y sacaron divertidas fotos.

Así recibieron el 2026 Max Verstappen y Kelly Piquet

Brasil es uno de los destinos que el piloto de Red Bull más visita durante el año. Además de la carrera de Interlagos, este es el país natal de su suegro, el tres veces campeón de la Fórmula 1, Nelson Piquet. Si bien Kelly Piquet nació en Alemania, tiene nacionalidad brasileña y habla un perfecto portugués.

La pareja disfrutó de una noche de ensueños en un yate (Foto: Instagram @kellypiquet)

Kelly Piquet compartió postales de su Año Nuevo en Brasil (Foto: Instagram @kellypiquet)

El piloto neerlandés de 28 años y la modelo y publicista de 37 están juntos desde 2020. Empezaron a salir luego de que ella separara del padre de su hija Daniil Kvyat, excompañero de Max en la Fórmula 1 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares y sólidas del Gran Circo. El 6 de diciembre de 2020 anunciaron que estaban la dulce espera de una “mini Verstappen-Piquet” y el 2 de mayo le dieron oficialmente la bienvenida a Lily.