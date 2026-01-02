Piletas Parque Sarmiento: días, horarios y precios para el verano 2026
En enero y febrero se puede ir a los natatorios públicos del predio en Saavedra; ¿de cuánto es el abono?
- 4 minutos de lectura'
Para la temporada de verano, existen distintas piletas públicas en la ciudad de Buenos Aires a las que se pueden disfrutar ene enero y febrero. En ellas, se destaca el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, que cuenta con dos piscinas olímpicas. Para acceder a esta, es necesario inscribirse para sacar un turno y se paga un abono.
El predio ocupa una superficie de 70 hectáreas y se destaca por sus importantes instalaciones deportivas. Además de sus piletas, cuenta con cuatro canchas de fútbol profesional, dos canchas de fútbol reducido, dos canchas de pelota paleta, dos canchas de handball, doce canchas de tenis (cemento), cancha de beach volley, cancha de sóftbol, pista de atletismo, pista de patín roller y pista de BMX freestyle. El parque también posee una bicisenda de 3000 metros y un circuito aeróbico.
A continuación, todo lo que hay que saber sobre las piletas del Parque Sarmiento en la temporada de verano 2026.
Días y horarios de las piletas del Parque Sarmiento
Según indica el sitio oficial de la Secretaría de Deportes porteña, estos son los horarios de las piletas del Parque Sarmiento:
- Entre martes y sábados: de 8.30 a 17.30.
- Domingos: de 8.30 a 16.30.
Los precios de los abonos para las piletas del Parque Sarmiento
Para ingresar a la pileta olímpica del Parque Sarmiento, hace falta pagar un abono. A continuación, los precios según la edad de quienes quieren ingresar:
|Abonos
|Precio
Mayores
$4500
Menores
$2500
Mayores por 12 días (validez mensual)
$45000
Menores por 12 días (validez mensual)
$25000
A estos valores, se les debe sumar la entrada general para ingresar al Parque Sarmiento y el estacionamiento.
¿Cómo inscribirse para sacar turno en las piletas del Parque Sarmiento?
Para sacar turno en las piletas del Parque Sarmiento, se puede hacer de forma virtual. Para ello, solo hay que completar un formulario de inscripción. Cabe recordar que cada turno dura 50 minutos, con tolerancia máxima de 10 minutos; se cancela automáticamente si se llega tarde o por lluvia.
Estos son los pasos para sacar turno en las piletas del Parque Sarmiento:
Acceder al sitio oficial de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad y buscar el botón “Inscribite” para completar el formulario con los datos personal.
Una vez enviado el formulario, queda esperar el contacto por email tras la verificación de documentación (como DNI u otros requisitos). Allí se podrá seleccionar el turno.
Todas las piletas públicas en CABA
Además del Parque Sarmiento, existe una gran variedad de natatorios públicos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Estas son las sedes que están abiertos al público en la temporada de verano 2025 y sus horarios:
- Parque Manuel Belgrano u ex KDT (Salguero 3450): Sábados y domingos de 9 a 18 horas.
- Polideportivo Pomar (Mercedes 1300): lunes a viernes de 17 a 19 horas; y sábados y domingos de 11 a 19 horas.
- Polideportivo Colegiales (Freire 234): lunes a viernes de 17 a 19 horas; y sábados y domingos de 11 a 19 horas.
- Polideportivo Costa Rica (Constituyentes y Chorroarín): sábados y domingos de 11 a 19 horas.
- Polideportivo Avellaneda (Lacarra 1257): lunes a viernes de 17 a 19 horas; y sábados y domingos de 11 a 19 horas.
- Polideportivo Santojanni (Patrón 6222): sábados y domingos de 11 a 19 horas.
- Polideportivo Martín Fierro (Oruro 1300): sábados y domingos de 11 a 19 horas.
- Polideportivo Chacabuco (Av. Eva Perón 1410): lunes a viernes de 17 a 19 horas; y sábados y domingos de 11 a 19 horas.
- Polideportivo Pereyra (Velez Sarsfield 1271): sábados y domingos de 11 a 19 horas.
- Polideportivo Dorrego (Lisandro de la Torre y Monte): lunes a viernes de 17 a 19 horas; y sábados y domingos de 11 a 19 horas.
- Polideportivo Patricios (Pepiri 135): lunes a viernes de 17 a 19 horas; y sábados y domingos de 11 a 19 horas.
- 1
Así funcionan los supermercados hoy, jueves 1° de enero de 2026
- 2
“Parece los Hamptons”. De la fiesta más exclusiva a una novedad en el aire de La Punta: así se vivió Año Nuevo en el Este
- 3
Ruta a Brasil en auto: qué documentación necesito para ir desde la Argentina
- 4
“Cuando el Lanín quiere que subas, subís”: dos avezados guías detallan cómo es el ascenso que no pudo concluir Petersen