Piletas Parque Sarmiento: días, horarios y precios para el verano 2026

Para la temporada de verano, existen distintas piletas públicas en la ciudad de Buenos Aires a las que se pueden disfrutar ene enero y febrero. En ellas, se destaca el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, que cuenta con dos piscinas olímpicas. Para acceder a esta, es necesario inscribirse para sacar un turno y se paga un abono.

El predio ocupa una superficie de 70 hectáreas y se destaca por sus importantes instalaciones deportivas. Además de sus piletas, cuenta con cuatro canchas de fútbol profesional, dos canchas de fútbol reducido, dos canchas de pelota paleta, dos canchas de handball, doce canchas de tenis (cemento), cancha de beach volley, cancha de sóftbol, pista de atletismo, pista de patín roller y pista de BMX freestyle. El parque también posee una bicisenda de 3000 metros y un circuito aeróbico.

A continuación, todo lo que hay que saber sobre las piletas del Parque Sarmiento en la temporada de verano 2026.

Días y horarios de las piletas del Parque Sarmiento

Según indica el sitio oficial de la Secretaría de Deportes porteña, estos son los horarios de las piletas del Parque Sarmiento:

Entre martes y sábados: de 8.30 a 17.30.

Domingos: de 8.30 a 16.30.

Los precios de los abonos para las piletas del Parque Sarmiento

Para ingresar a la pileta olímpica del Parque Sarmiento, hace falta pagar un abono. A continuación, los precios según la edad de quienes quieren ingresar:

Abonos Precio Mayores $4500 Menores $2500 Mayores por 12 días (validez mensual) $45000 Menores por 12 días (validez mensual) $25000

A estos valores, se les debe sumar la entrada general para ingresar al Parque Sarmiento y el estacionamiento.

¿Cómo inscribirse para sacar turno en las piletas del Parque Sarmiento?

Para sacar turno en las piletas del Parque Sarmiento, se puede hacer de forma virtual. Para ello, solo hay que completar un formulario de inscripción.​ Cabe recordar que cada turno dura 50 minutos, con tolerancia máxima de 10 minutos; se cancela automáticamente si se llega tarde o por lluvia.

Estos son los pasos para sacar turno en las piletas del Parque Sarmiento:

Acceder al sitio oficial de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad y buscar el botón “Inscribite” para completar el formulario con los datos personal.​

Una vez enviado el formulario, queda esperar el contacto por email tras la verificación de documentación (como DNI u otros requisitos). Allí se podrá seleccionar el turno.​

Todas las piletas públicas en CABA

Las piletas públicas a las que se puede acceder en CABA durante el verano 2026 Gobierno de la ciudad de buenos aires

Además del Parque Sarmiento, existe una gran variedad de natatorios públicos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Estas son las sedes que están abiertos al público en la temporada de verano 2025 y sus horarios: