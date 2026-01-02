Ni fármacos ni dietas extremas: la fruta que “barre” el colesterol y limpia las arterias de forma natural

El sistema circulatorio, una compleja red de vasos sanguíneos y arterias encargadas de transportar la sangre por todo el cuerpo, es susceptible a obstrucciones por colesterol, lo que puede desencadenar serios problemas cardiovasculares, incluso un ataque cardíaco, tal como explica el sitio especializado Healthline. Mantener estas vías limpias y despejadas es fundamental para un flujo sanguíneo óptimo. En este contexto, los especialistas en salud destacan la relevancia de la alimentación y, particularmente, dos frutas que emergen como potentes aliados naturales para la limpieza arterial: las frutillas y los arándanos.

Entre las opciones más eficaces, las frutillas se distinguen por sus beneficios cardiovasculares. Su alto contenido de vitamina C es esencial para mantener la elasticidad de venas y arterias, permitiéndoles contraerse y dilatarse correctamente para un flujo sanguíneo adecuado. Además, el sitio de divulgación científica Regenera Health subraya que también previenen la inflamación crónica y el daño oxidativo, gracias a sus compuestos fenólicos que contribuyen a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Nutricionalmente, cada 100 gramos aportan aproximadamente 32 calorías, 0.7 g de proteínas, 0.3 g de grasas y 7.7 g de carbohidratos, de los cuales 2 g son fibra y 4.9 g son azúcares naturales. Contienen antioxidantes como antocianinas y flavonoides, cruciales para la salud cardiovascular. Aportan también pequeñas cantidades de potasio, manganeso y ácido fólico, y su alto contenido de agua (casi 91%) las hace muy hidratantes.

Las frutillas y los arándanos son aliados ideales para combatir estos problemas de salud Freepik

Los arándanos representan otra de las mejores alternativas para la salud arterial. Esta fruta es una excelente fuente de antioxidantes, especialmente antocianinas, que son clave para reducir la inflamación en las arterias y mejorar su función. Para quienes padecen hipertensión, incorporar arándanos a la dieta puede ser beneficioso al ayudar a disminuir la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular en general. Sumado a esto, también son capaces de reducir los niveles de triglicéridos y colesterol, lo que impide la acumulación de placas de grasa en las arterias, un factor de riesgo principal para la obstrucción vascular.

Al considerar el elevado riesgo de las obstrucciones arteriales, Healthline también ofrece ocho consejos fundamentales para complementar los beneficios de estas frutas y disminuir el riesgo de problemas cardiovasculares. Estos incluyen agregar más grasas saludables a la dieta, como las presentes en aceitunas, nueces, aguacate y pescado. Es crucial reducir las fuentes de grasas saturadas, típicas de la carne grasa y los lácteos, y eliminar las grasas trans artificiales que se encuentran en alimentos procesados como galletas y pasteles.

Hay muchas recetas en las que los arándanos se hacen presentes Shutterstock

Aumentar el consumo de fibra mediante vegetales, lentejas, frijoles y avena es otra recomendación clave, junto con la disminución del azúcar. En el plano de la actividad física, se sugiere realizar 30 minutos de ejercicio moderado a intenso al menos cinco días a la semana. Mantener un peso saludable y no fumar son pilares indiscutibles. Finalmente, se aconseja moderar el consumo de alcohol a no más de una bebida diaria.

