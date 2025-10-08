Estuvo 76 años casado y emocionó al contar el secreto del éxito de su matrimonio

En tiempos donde las personas mantienen relaciones románticas fugaces y muchas otras le temen al compromiso, una historia de amor salida casi de un cuento se volvió viral. Roger Holmes, un anciano que compartió 76 años de matrimonio con su esposa Judy, relató cómo comenzó y qué fue lo que los mantuvo unidos durante toda una vida. La entrevista fue publicada en TikTok por el escritor y creador Hunter Prosper, quien suele recopilar testimonios sobre amor y esperanza en Estados Unidos.

Roger comenzó la entrevista al recordar, entre lágrimas, el día en que conoció a Judy, cuando ambos eran jóvenes y asistieron a un baile que organizaba un club de fútbol de su barrio. “Cuando la música se detuvo, todos se separaron… pero ella y yo nos quedamos de pie, frente a frente. Entonces me armé de valor y le pregunté: ‘¿Quieres bailar?’”, relató con una sonrisa. Ese momento marcó el inicio de una historia que se extendería por más de siete décadas y que solo la muerte pudo terminar.

Estuvo 76 años casado, contó qué lo enamoró de su mujer y se volvió viral

Entre risas y mucha nostalgia, el hombre confesó que supo que Judy sería la mujer de su vida poco después de este día, en una escena que muchos usuarios catalogaron como “mágica”. “Ella y su hermana habían hecho pilas de hojas. Judy estaba sentada en medio, rodeada hasta el pecho. En ese instante dije: esa es mi esposa. Sentí que todo mi cuerpo vibraba”, aseguró.

¿Cuál es la clave para mantener una relación duradera?

Durante la charla, Roger explicó que el éxito de su matrimonio no residió en evitar los conflictos, sino en cómo los enfrentaban como pareja. “No se trataba de gritar o de decir ‘siempre haces esto’. Era preguntarnos: ‘¿cómo lo resolvemos para que los dos estemos felices?’. Comunicación y compromiso. Ese es el secreto”, remarcó. Estas palabras trataron de ser un consejo para aquellas nuevas parejas que empiezan a trazar su camino y muchas veces ante la mínima adversidad deciden confrontar.

Aunque Judy murió hace cuatro años, su esposo contó que aún siente su presencia. “A veces la siento justo a mi lado. Tuvimos una vida feliz, encajábamos muy bien”, confesó con ternura. Antes de despedirse, agradeció la oportunidad de poder hablar de ella: “Gracias por hacer esto. No había pensado en muchas de estas cosas desde hace tiempo. Me siento reconfortado”.

La reacción en redes sociales a la historia de amor viral en TikTok (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

El clip, de apenas un minuto y medio, superó el millón de reproducciones en pocas horas. En los comentarios, los usuarios expresaron su emoción ante el relato de Roger: “Se emociona mucho cuando habla de ella. Es hermoso”; “Espero que mi futuro esposo hable así de mí cuando ya no esté” y “Quiero este tipo de amor”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron al respecto.