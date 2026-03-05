Filtran archivos de la CIA que confirman dónde estaría el Arca de la Alianza con los Diez Mandamientos

El Arca de la Alianza es uno de los elementos más importantes para el cristianismo y el judaísmo. En ella reposa la tabla con los Diez Mandamientos que Dios le dictó a Moisés en el monte Sinaí. Durante siglos, aquella muestra divina fue objeto de interés para muchos arqueólogos, que perdieron varias noches de sueño con tal de ubicarla en el mapa. Ahora, un archivo que se filtró de la CIA confirmaría el sitio exacto en el que se halla este tesoro.

El arca es un cofre de madera de acacia bañado en oro. Fue hecho en el mismo monte donde Dios tuvo el mensaje para Moisés después de que los israelitas escaparan de Egipto hacia la tierra prometida, en el siglo XIII a.C.

Archivo desclacificado de la CIA sobre la prueba para detectar el Arca de la Alianza (Fuente: CIA)

Desde ese entonces surgieron diferentes hipótesis sobre su localización. Todo un misterio que más de un historiador quiso descifrar, pero que la agencia de inteligencia de los Estados Unidos habría hallado en la década de 1980 gracias a la ayuda de psíquicos. Así se mencionó en el pódcast Ninjas are Butterflies, donde Josh Hooper hizo referencia a un archivo desclasificado de la entidad en el que se menciona al Arca de la Alianza.

Según describe el conductor del programa en base al documento, hace poco más de 30 años, responsables de la CIA encomendaron a personas con capacidad para percibir la energía de los objetos, individuos o acontecimientos, y les encargaron detectar esta reliquia milenaria.

Fue un período en el que supuestamente el servicio estadounidense solicitó el trabajo de sujetos que podían conectarse con planos más allá del conocido. Esta herramienta es la que pudo servir para marcar en el mapa donde está la tabla con los Diez Mandamientos.

Rplica del Arca de la Alianza en el Royal Arch Room del George Washington Masonic National Memorial (Fuente: Wikimedia Commons)

Para la primera prueba, llamaron a una persona mencionada en el archivo como Visor Remoto Número 032. Cuando le pidieron percibir la ubicación de un determinado cofre en Medio Oriente con varios miles de años y sin ser descubierto aún, el especialista dijo: “El objetivo es un contenedor. Este contenedor tiene otro contenedor dentro. El objetivo está hecho de madera, oro y plata... y está decorado con un ángel de seis alas”.

Además, el visor coincidió con que la zona del mundo donde estaría enterrada es Oriente Medio, cuna de tantas creencias religiosas que todavía subsisten en la actualidad. Incluso señaló que en el entorno de esta caja bañada en un metal precioso había gente que hablaba en árabe.

Para muchos historiadores, el Arca de la Alianza permaneció oculta debajo de una sinagoga en Jerusalén, donde solo el Sumo Sacerdote de los israelitas podía verlo en Yom Kipur. Este ritual sucedió por varios siglos hasta que se dejó de repetir.

Hooper aclaró que el archivo que describe en detalle la investigación de la agencia de inteligencia aparece en CIA.gov. El documento se fechó el 5 de diciembre de 1988 y está inscrito como “escalofriante”, en particular porque el visor implicó su cuerpo y mente para encontrar el objetivo.

“Este elemento está ubicado en algún lugar del Medio Oriente, ya que el idioma hablado por los individuos presentes parecía ser el árabe”, indicaron y agregaron que estaba “escondido bajo tierra”, en un lugar oscuro y húmedo.

El Arca de la Alianza estara oculta en el subsuelo de un templo en Jerusaln (Fuente: Archivo LN)

“La meta es unir a un pueblo. Tiene que ver con la ceremonia, la memoria, el homenaje, la resurrección. Hay un aspecto de espiritualidad, información, lecciones y conocimiento histórico mucho más allá de lo que ahora conocemos. El objetivo está protegido por entidades y solo pueden abrirlo (ahora) quienes estén autorizados para ello. Este contenedor no se abrirá hasta que se considere el momento adecuado”, redactaron aquellos que transcribieron y resumieron el período de sesiones para percibir dónde está oculta el Arca de la Alianza.