Giro arqueológico: un estudio explica qué pudo haber arrasado con los mayas

Hace aproximadamente 1200 años, la civilización maya, que se desarrollaba en la península de Yucatán en América Central, experimentó un colapso dramático. Ciudades enteras fueron abandonadas en el lapso de apenas 100 años y sus pobladores desaparecieron de vastas extensiones del territorio que controlaban. Si bien el pueblo maya no desapareció por completo, esta reducción de su influencia en la región se convirtió en un misterio para la ciencia.

A lo largo de los años se elucubraron muchas teorías para explicar este enigma, desde conflictos internos hasta severos desafíos ambientales. Sin embargo, un reciente estudio sobre núcleos de hielo de 1200 años de antigüedad, realizado por el profesor Paul Mayewski de la Universidad de Maine, arrojó una nueva y contundente hipótesis.

El profesor Mayewski analizó muestras de hielo con el objetivo de comprender las condiciones climáticas del pasado. “Lo primero que miramos fue nuestro registro de amoníaco”, explicó y detalló cómo este químico puede indicar la cantidad de vegetación en el ambiente. Una alta concentración de este compuesto sugiere un clima cálido y húmedo, caracterizado por una abundante vegetación, mientras que bajas cantidades de amoníaco apuntan directamente a condiciones de sequía prolongada, con escasez de plantas y suelos resecos.

Los mayas abandonaron sus grandes ciudades (Foto: Freepik)

Al estudiar la muestra de hielo correspondiente a los 1200 años críticos del colapso maya, Mayewski detectó una caída significativa en los niveles de amoníaco. Este hallazgo indicó la existencia de una sequía masiva y severa en la región, la cual pudo haber provocado el fracaso generalizado de los cultivos. La consecuente escasez de alimentos habría imposibilitado el sustento de las numerosas y grandes poblaciones mayas, forzando a sus habitantes a emprender migraciones masivas y, consecuentemente, llevando al abandono irreversible de sus majestuosas ciudades. Esta es una de las razones más plausibles por las que los mayas dejaron atrás algunas de sus urbes en tan corto período.

Además, el estudio sugiere un factor agravante en este proceso: la deforestación. Investigaciones sobre la tala de árboles para dar paso a tierras de cultivo advirtieron que la reducción de la masa forestal en una región disminuye su capacidad para absorber la radiación solar. Esto, a su vez, se traduce en una menor evaporación de agua, lo que impacta directamente en la formación de nubes y, por ende, en la cantidad de lluvia.

Así, un ciclo desafiante se habría activado en la región. Menos precipitaciones generarían sequías más severas, el fracaso de cultivos vitales y una marcada incapacidad para producir alimentos, un proceso iniciado irónicamente por la propia deforestación que buscaba ampliar las tierras destinadas a la producción agrícola.

Una conjunción de factores explican el declive de sus poblaciones (Foto: Freepik)

Esta teoría climática es una de las varias explicaciones sobre por qué la civilización maya se vio significativamente disminuida hace 1200 años y provocó que “desaparecieran” de grandes extensiones del territorio que una vez controlaron, dejando tras de sí ciudades abandonadas. No obstante, también se barajan otras hipótesis cruciales, incluidas luchas de poder, el malestar político interno y la sobrepoblación.

Cabe recordar que, siglos después, la llegada de los españoles a América Central trajo consigo enfermedades que tuvieron un impacto catastrófico en las poblaciones nativas, incluido el pueblo maya.

A pesar de las adversidades y los profundos cambios históricos, los mayas perduraron en el tiempo. Hoy, su legado cultural y su gente continúan existiendo en diversas comunidades de América Central, un testimonio de su notable resiliencia a través del tiempo. El estudio del profesor Mayewski aporta una pieza fundamental al complejo rompecabezas de su pasado, pero la complejidad de su declive sugiere una combinación de estos factores mencionados.