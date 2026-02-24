Hallan una nueva especie y una hipótesis apunta a que se trató de un dragón

Un equipo de científicos de la Universidad de Chicago desenterró en el desierto del Sahara una misteriosa criatura de hace 95 millones de años, cuya fisonomía los sorprendió y encendió la imaginación popular. Esta nueva especie de dinosaurio, bautizada oficialmente como Spinosaurus mirabilis —que se traduce como “lagarto espinoso asombroso”—, presenta características que recuerdan a los dragones, lo que reavivó el deseo de los fanáticos de encontrar a esas criaturas mitológicas que surcaban los cielos en la antigüedad.

El hallazgo, liderado por Paul Sereno, profesor de biología y anatomía de organismos en la Universidad de Chicago, se centra en un cráneo del tamaño de un hombre. Este impresionante espécimen ostenta un hocico y una mandíbula de reptil, repletos de dientes como espadas. Sin embargo, lo que más llama la atención es un hueso curvo de unos 50 centímetros que sobresale de la parte posterior de la cabeza de la criatura, una característica sin precedentes.

El hallazgo planteó nuevos interrogantes para los palentólogos (Foto: Paul Sereno)

Paul Sereno lideró la expedición de 20 investigadores y expresó su entusiasmo ante el hallazgo. “Este descubrimiento fue tan repentino y asombroso que fue realmente emotivo para nuestro equipo”, declaró Sereno en el sitio web de la institución educativa.“Siempre atesoraré el momento en el campamento en que nos apiñamos alrededor de una computadora portátil para ver la nueva especie por primera vez”, agregó.

Sereno cree que este fósil pertenece a un animal similar a una “garza infernal”, capaz de pararse en aguas de hasta dos metros de profundidad con sus robustas patas, aunque se cree que acechaba en aguas menos profundas a los grandes peces de la época.

El Spinosaurus mirabilis data del Período Cretácico, hace 95 millones de años. En contraste con la aridez actual del Sahara, se cree que su entorno era exuberantemente boscoso. Este descubrimiento podría reescribir lo que los historiadores creían cierto sobre los espinosaurios: que necesitaban vivir cerca del agua para sobrevivir. Su hallazgo lejos del océano sugiere mayor adaptabilidad de la especie, por lo que abre nuevas líneas de investigación de esta clase de dinosaurios.

Se cree que esta especie cazaba peces en aguas poco profundas (Foto: Paul Sereno)

La apariencia del dinosaurio no pasó desapercibida en redes sociales, donde se lo comparó con los seres legendarios. Los dragones aparecen en mitologías de todo el mundo con significados muy distintos: en tradiciones asiáticas como la mitología china y la mitología japonesa son seres sabios y protectores vinculados al agua y la prosperidad, mientras que en la mitología europea y la mitología nórdica suelen representarse como criaturas peligrosas que custodian tesoros o simbolizan la codicia y el caos.

A su vez, en otras culturas como la mitología mesopotámica o la mitología mesoamericana existen figuras similares —serpientes o dioses dragón— que encarnan fuerzas primordiales de la naturaleza y del origen del mundo, lo que muestra que la idea del dragón es un símbolo universal adaptado a distintas creencias.

Los científicos habían estimado previamente que existían entre 10 y 17 especies diferentes de esta bestia prehistórica. Este nuevo hallazgo amplía el conocimiento sobre su diversidad. Cabe destacar que el sitio fósil permaneció completamente intacto por científicos durante más de 70 años, antes de que las expediciones llegaran allí en 2019 y nuevamente en 2022, por lo que se logró la preservación de un hallazgo significativo para la paleontología.