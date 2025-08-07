Giro arqueológico en Pompeya: revelan un secreto que permaneció oculto después de la tragedia

El Parque Arqueológico de Pompeya confirmó este jueves una teoría que mantuvo en vilo a los historiadores durante años. Es un secreto que quedó oculto entre los escombros de la ciudad y que, gracias a un reciente hallazgo en la isla de Meridionalis, los expertos lograron rastrear las pruebas.

La erupción del monte Vesubio en el 79 d.C. obligó a los sobrevivientes de Pompeya y Herculano a escapar hacia otros pueblos vecinos, ya que la ceniza cubrió gran parte de las ciudades. Sin embargo, aquellos que tuvieron la oportunidad, regresaron y se instalaron en aquellas construcciones que soportaron el aluvión de desechos volcánicos, en particular en las casas más alejadas a la base del volcán.

El parque arqueológico de Pompeya confirmó que la ciudad tuvo habitantes después de la erupción del año 79 d.C (Fuente: Instagram/@Parco Archeologico di Pompei)

Durante años existió la hipótesis de que algunas personas retornaron a Pompeya, pero nunca habían rastreado pruebas suficientes para afirmar esta creencia. Lo cierto es que, tras los trabajos activos en ciertas áreas del parque, se conocieron algunos artículos que evidencian vida humana luego de la catástrofe.

Según la información que recopilaron los expertos y que más tarde se publicó en su sitio web y redes sociales, quienes se instalaron allí pudieron ser antiguos habitantes o personas sin hogar, que llegaron a la zona para buscar riquezas y aprovechar las edificaciones precarias.

Los nuevos huéspedes vivieron entre las ruinas de los pisos superiores que reaparecieron de las cenizas. “Así, en las casas y estructuras antiguas volvieron, pero los ambientes que alguna vez estuvieron en el sótano, se convirtieron en cuevas, donde se instalaban chimeneas, hornos y molinos”, precisaron los expertos.

Vista aérea de la zona que fue habitada después de la erupción (Fuente: Instagram/@Parco Archeologico di Pompei)

De acuerdo a las estadísticas, se estima que Pompeya tenía al menos 20 mil habitantes en el año 79 d.C., pero el porcentaje de personas que perdieron sus vidas durante la erupción todavía es un debate. Hay aproximadamente 1300 víctimas encontradas desde el comienzo de las excavaciones, en 1748. Con dos tercios de la antigua ciudad que fue sacada a la luz, la cifra podría ser relativamente baja, alrededor del 10%. Para los expertos, muchos pudieron haber perdido sus vidas fuera del centro de la ciudad, mientras intentaban alejarse del epicentro del desastre.

Los arqueólogos de Pompeya hallaron artilugios y marcas que dejaron los habitantes de la ciudad que retornaron después de la erupción (Fuente: Instagram/@Parco Archeologico di Pompei)

Lo cierto es que no todos tenían la posibilidad de comenzar desde cero en nuevos pueblos u otras regiones del Imperio Romano, por lo que decidieron regresar a Pompeya, aunque las condiciones urbanas diferían de lo que alguna vez fue.

Las casas fueron usurpadas en la parte superior, ya que los niveles más bajos quedaron sepultados por la ceniza (Fuente: Instagram/@Parco Archeologico di Pompei)

En un video que compartió el Parque Arqueológico de Pompeya, el director Gabriel Zuchtriegel dijo: “Había quienes regresaban al sitio que era un desierto, aún se reconocían los pisos superiores. Por lo tanto, aún se veía dónde estaba esta ciudad y comenzaron a habitar casi como en una especie de campamento o favela entre las ruinas de la ciudad. Empezaron a excavar para recuperar materiales preciosos, incluidos los mármoles, que luego fueron comercializados. Aquí encontramos rastros de estas exploraciones. De vez en cuando probablemente también encontraron restos que habían quedado bajo la ceniza, hombres, mujeres, niños, incluso animales, y decidieron vivir aquí”.

Zuchtriegel explicó que Pompeya nunca volvió a ser una gran ciudad y en el siglo V quedó totalmente deshabitada. “Permaneció como un asentamiento un tanto improvisado, precario”, agregó.

Muchas de las personas que padecieron la erupción no tenían los recursos para ir a otras ciudades y comenzar de nuevo, por eso retornaron a Pompeya (Fuente: Instagram/@Parco Archeologico di Pompei)

El director del parque se mostró dentro de una de las casas que fue el refugio de una familia que volvió después del año 79 d.C. “A mis espaldas ven un horno, un horno que se instaló aquí en este ambiente que, por lo tanto, se convirtió en la bodega, el sótano de algo que estaba arriba. En el tercer o cuarto siglo se hacía pan, lo que significa que probablemente había de nuevo también un cultivo; el desierto se había transformado nuevamente en terreno agrícola. Se creó un horno que, según los datos arqueológicos, funcionó hasta el siglo V después de Cristo”.