Giro arqueológico: un hallazgo en Emiratos Árabes modificó todo lo que se pensaba sobre la Antigüedad del Golfo Pérsico

Un hallazgo arqueológico en la isla de Sir Bani Yas, a 8 kilómetros de la costa de los Emiratos Árabes Unidos, permitió a los expertos ampliar significativamente el conocimiento sobre la presencia cristiana en el Golfo Pérsico durante la Antigüedad Tardía. Se trata de una cruz de yeso de 1400 años de antigüedad, descubierta en una vivienda cercana al antiguo monasterio de la isla, un sitio ya conocido por excavaciones previas.

Este descubrimiento, que se produce tres décadas después de las primeras excavaciones que revelaron una iglesia y un monasterio intactos, confirmó que la comunidad cristiana que habitó Sir Bani Yas era más numerosa y compleja de lo que se pensaba. La cruz, de aproximadamente 30 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho, presenta en su base una pirámide escalonada que los investigadores interpretan como una representación del Gólgota, el lugar de la crucifixión de Jesús en Jerusalén.

De la figura emergen motivos vegetales y su diseño general la vincula con la Iglesia Oriental o nestoriana, surgida en el siglo V en Mesopotamia bajo el Imperio Parto. Los arqueólogos sugirieron que la cruz estuvo originalmente fijada a una pared, sirviendo como punto de oración en un edificio de piedra caliza destinado a la meditación y el retiro espiritual.

Este hallazgo permite reescribir la historia del cristianismo en la región (Foto: Departamento de Cultura de EAU)

Las excavaciones recientes revelaron que la comunidad cristiana de Sir Bani Yas ocupaba varias casas con patio en las inmediaciones del monasterio. La cruz fue hallada en una de estas viviendas, lo que expande el área conocida del asentamiento.

Además de la cruz, se recuperaron fragmentos de cerámica, recipientes de vidrio y una botella que habría contenido aceite o agua de rosas, lo que ofrece pistas sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Los especialistas estimaron que hasta 40 monjes pudieron vivir en la isla durante más de un siglo.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del departamento de cultura y turismo de Abu Dabi, destacó la relevancia del hallazgo y afirmó que “una nueva y poderosa prueba de los valores centenarios de convivencia pacífica y apertura cultural que dieron forma a la historia de los Emiratos Árabes Unidos”.

La expansión del cristianismo en el golfo Pérsico se produjo entre los siglos IV y VI, antes de la llegada del Islam a comienzos del siglo VII. Durante ese período, la isla de Sir Bani Yas se erigió como un ejemplo poco común de coexistencia pacífica entre musulmanes y cristianos, en un contexto regional donde las tensiones entre ambas comunidades solían ir en aumento.

Las primeras excavaciones en la zona se hicieron la década del 90 (Foto: Departamento de Cultura de EAU)

Las primeras excavaciones en la década de 1990 ya habían demostrado que ni la iglesia ni el monasterio presentaban signos de destrucción violenta, reforzando la idea de una convivencia estable. A pesar de la importancia de Sir Bani Yas, el asentamiento cristiano más antiguo del golfo Pérsico se localiza en la costa norte de Baréin. Allí, bajo los restos de una mezquita de 300 años, arqueólogos descubrieron el año pasado lo que parece haber sido un palacio episcopal, datado por carbono en el siglo IV.

Al igual que en la isla emiratí, en este yacimiento se halló una cruz de yeso que habría estado colocada en los muros de la edificación. Las investigaciones en curso en las casas con patio de Sir Bani Yas buscan ahora nuevos objetos que permitan comprender mejor la vida cotidiana de la comunidad y, especialmente, esclarecer las razones que llevaron a su abandono en el siglo VIII, tras varios siglos de presencia cristiana en la isla.