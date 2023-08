escuchar

El calamar “vampiro del infierno” es una de las criaturas más extrañas y enigmáticas del fondo del océano. A través de redes sociales se viralizaron varios videos donde se ve a una especie de cefalópodo rojo con largas espinas en su interior que dan la impresión de ser grandes colmillos.

El Vampyroteuthis infernalis es el único que no se alimenta de presas vivas como los de su grupo, pues consume solamente plancton muerto, -los microscópicos organismos acuáticos-, restos de crustáceos y materias fecales.

El video que sorprendió a todos

De acuerdo con la BBC este ejemplar “tiene dos largos filamentos retráctiles, que extiende y deja flotando para captar residuos, los cuales pueden ser hasta ocho veces más largos que su cuerpo”. Su aspecto entre rojo encendido y vino tinto, acompañado de esas grandes hebras blancas, le dan un aspecto un tanto siniestro y a la vez curioso, mientras flota lentamente en el mar.

Por eso, no es una sorpresa que quienes no saben de él y jamás lo vieron, se asombren una vez se enteran de su existencia a través de las redes sociales.

Por medio de TikTok, varios usuarios se encargaron de divulgar la presencia de este espécimen que recorre las zonas de mínimo oxígeno en las aguas del mar profundo y a donde muchos animales no pueden llegar.

Los puntos blancos, como el que se encuentra cerca de la boca, en el centro, son restos de animales muertos o nieve marina BBC

Hay usuarios que se sienten asustados por su apariencia y otros que lo califican como uno de sus animales acuáticos favoritos. “Todavía no puedo entender cómo se ve”; “Es bastante extraterrestre”; “No me gusta, me da miedo”; ”Es un poco feo, pero lindo, me encanta”; “Siempre he pensado que parecen linternas encantadas” y “¡Ángel de Mar, por favor!”, son algunos de los comentarios que destacan en la red sobre el calamar.

Una maravilla de ejemplar si se tiene en cuenta que entre sus curiosidades este cefalópodo carroñero tiene los ojos más grandes de todo el reino animal en proporción con su cuerpo, según el centro de investigación Monterey Bay Aquarium.