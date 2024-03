Escuchar

Con los challenges que inundan las redes sociales y sobre todo TikTok, muchas personas se graban bailando o actuando y descuidan su teléfono celular. Es ahí cuando los ladrones se aprovechan para atacarlos. En este caso, no lograron apagar el celular y todo quedó registrado.

@manudezudor es una joven que compartió un clip en donde se ve el preciso instante en donde su celular es robado y todo lo que capta con su cámara todavía encendida. “Te roban el teléfono en la playa”, título la joven al comienzo del video en donde se la puede ver con su pareja acomodando un pareo. Al momento que salen de escena, aparece un hombre que con mucha comodidad lo agarra y se lo lleva pero sin apagar la cámara.

Al subirse al auto se ve que una mujer lo estaba esperando y entablan un diálogo que quedó registrado. “Está en cámara”, le avisa. “Estaría sacando fotos”, le contesta la otra persona y agrega: “¿No tendrá GPS, no?”. Ante la negativa del ladrón, buscan cómo apagar la cámara y lograr su cometido. Para suerte de quienes eran dueños del celular, el video finaliza con la ubicación del mismo en el mapa que la víctima pudo rastrear para volver a dar con su teléfono y recuperarlo.

El clip viral tuvo más de 121 mil likes y 1500 comentarios. “No entiendo por qué se fueron y dejaron el celular”, “Solo quiero saber cómo lo recuperaron”, “Raro que no se dieron cuenta de que estaba grabando”, “Técnicamente no lo robaron, lo encontraron olvidado”, “Por qué no le diste el cargador también”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Una mujer denunció a un hombre que estafa a sus citas por Tinder y se volvió viral: “Me sacó los zapatos”

Una joven se volvió viral también en redes sociales luego de exhibir que salió con un hombre que conoció en Tinder y este le robara sus zapatos para dárselos a su novia. Por medio de TikTok, la usuaria @nextlevellexuss compartió un video donde relató cómo fue que le robaron sus zapatos Mary Jane Tabis.

“Esta es una historia sobre cómo ese c… me robó mis Mary Jane Tabis que mi padre me compró como regalo de cumpleaños”, asegura la tiktoker refiriéndose a los zapatos de tacón que tienen un precio de 990 dólares (346.000 pesos argentinos). Aunado a ello, la joven contó que hizo un match con él en Tinder, se encontraron de forma casual por la calle y se escribieron para ir a tomar algo esa misma noche. Durante la cita no hubo ninguna conexión especial entre ambos, pero aun así decidieron verse de nuevo y en esta segunda ocasión pasaron la noche juntos.

La joven contó que al día siguiente, hablaron sobre moda y el hombre le comentó sobre su gusto por los zapatos Tabis, así que estuvieron un rato observándolos y hablando de ellos hasta que finalmente el chico se fue. Sin embargo, horas más tardes, la tiktoker se dio cuenta de que le había robado sus zapatos, por lo que contactó al chico sin tener éxito.

Por medio de redes sociales, la joven logró recibir apoyo de los usuarios, quienes consiguieron dar con el hombre por medio de Instagram, allí fue donde la chica se dio cuenta de que los zapatos se los había dado a su novia. Al principio el joven lo negó todo, hasta que finalmente no le quedó más remedio que aceptar los hechos, pedirle disculpas y devolverle sus zapatos.

