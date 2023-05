Revelan el motivo por el que Kate Middleton y el príncipe Guillermo llegaron tarde a la coronación e hicieron alterar al rey

escuchar

El sábado pasado, millones de personas siguieron en tiempo real la llegada de Carlos III y Camilla a la Abadía de Westminster, para comenzar el servicio religioso de su coronación. Sin embargo, cuando era el momento de ingresar al recinto, los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, así como sus hijos, no aparecían por ninguna parte. El orden del servicio establecía que estos debían arribar antes que los nuevos reyes, pero no fue así y la cámara captó un incómodo momento ante esta aparente falta en el protocolo.

Los fans de la realeza comenzaron a preguntarse desde entonces la razón por la que la familia de Gales llegó tarde a la coronación y si realmente habían cambiado el orden. En un momento de la transmisión, las cámaras enfocaron a un ayudante que discutía con Carlos III, quien guardaba un aspecto perplejo ante el retraso. Asimismo, un lector de labios afirmó que el rey se quejó y dijo: “Nunca podemos llegar a tiempo” mientras estaba sentado en la carroza con la reina Camilla.

Los príncipes de Gales fueron una de las parejas centrales en la coronación de Carlos III OLI SCARFF - AFP

Por su parte, la lectora de labios Jacqui Press, que estudió las imágenes de Carlos durante la procesión, afirmó para el Daily Mail que habría pronunciado: “Estoy preocupado por el tiempo, quiero decir que ha sido más largo esta vez (....)”. Dentro del eco, uno de los usuarios de Twitter, apuntó: “Se suponía que el príncipe Guillermo, Kate y sus dos hijos pequeños tenían que haber llegado cinco minutos antes que él, pero en lugar de eso llegaron un minuto tarde; así que no pudo salir del carruaje hasta que el príncipe Guillermo y Kate entraron al edificio”.

“Los culpables” del retraso de los príncipes de Gales

Los espectadores plantearon algunas hipótesis sobre esta supuesta falta de puntualidad, pensando tanto en el tráfico o contratiempos por sus vestuarios. Ante la especulación, el biógrafo de Meghan Markle, Omid Scobie, aseguró que los príncipes George y Charlotte fueron los “culpables” porque no lograron sacarlos de casa a tiempo. En su artículo para Harper’s Bazaar, el autor de Finding Freedom, escribió: “El margen de error era nulo. Afortunadamente, gracias a las semanas de ensayos en los que participaron los miembros de la realeza antes de la coronación, el día transcurrió sin contratiempos”. Según el experto, una fuente real le informó que los hijos habían sido los responsables.

Los príncipes de Gales llegaron a la coronación de Carlos III con un retraso ODD ANDERSEN - AFP

Antes de la coronación, según detalló el Daily Mail, el palacio de Buckingham publicó el orden: “Sus altezas reales, el príncipe y la princesa de Gales, la princesa Charlotte de Gales y el príncipe Louis de Gales llegan a la gran puerta oeste y serán conducidos a sus asientos. Todos permanecen sentados. Sus Majestades, el rey y la reina llegan a la puerta oeste. Suena una fanfarria. Todos de pie”.

Scobie explicó: “De hecho, aparte de que el príncipe Guillermo y la princesa Kate se unieron tarde a la procesión (los niños tuvieron la culpa, según me cuenta una fuente), y de que las damas de compañía de Camilla -la hermana Annabel Elliot y la compañera de la reina, la marquesa de Lansdowne- crearon accidentalmente un desafortunado momento de calzón chino con su vestido de seda de Bruce Oldfield de camino a la Abadía, se produjeron muy pocos contratiempos”.

Después de la coronación, varios miembros cercanos a la realeza hablaron sobre los desperfectos. El obispo de Chelmsford, el Dr. Guli Francis-Dehqani, afirmó a la salida de la iglesia de Santa Margarita, junto a la abadía de Westminster: “Hubo una o dos cosas que no se ajustaron estrictamente al plan”. No obstante, también agregó que no quería avergonzar a nadie.

