La fortuna por la que podés vender tus CD viejos

Las plataformas streaming, como Spotify y Apple Music, cambiaron la manera de escuchar música. Sin embargo, todavía hay personas que prefieren los métodos tradicionales, como los CD y vinilos.

Algunos optan por los discos físicos porque permiten escuchar canciones sin necesidad de una conexión a Internet y muchos indican que la calidad del sonido es superior.

Además de esto, las personas también coleccionan CD únicos, exclusivos, de ediciones limitadas y con diseños fascinantes. Debido a que ya no se producen como antes, muchas de estas primeras ediciones ahora pueden costar una fortuna.

De acuerdo con un reporte de MyLondon, algunos CD de artistas como Michael Jackson y Bruce Springsteen podrían costar hasta 8000 libras esterlinas (es decir, más de 12 millones de pesos argentinos).

Casetes, compactos, vinilos, sus íconos son símbolos culturales de occidente SHUTTERSTOCK - Shutterstock

¿Cuáles son los CD más buscados por coleccionistas?

Según indicó MyLondon, uno de los CD con más demanda es The Future of Rock and Roll de Bruce Springsteen. Este disco fue solo lanzado en Japón, en 1988, así que lo suelen vender a 1100 libras esterlinas, alrededor de más de un millón y medio de pesos argentinos.

Otro CD popular es My Name Was Prince de Prince, del cual solo se vendieron 50 copias también en Japón. Debido a su exclusividad, los coleccionistas pagan hasta 5000 libras esterlinas (más de siete millones y medio de pesos argentinos).

Por otro lado, el álbum debut de Paris Hilton también es bastante popular, ya que, en 2006, el artista de graffiti Banksy distribuyó casi 500 copias falsas en 48 tiendas del Reino Unido con una obra de arte propia y remezclas de Danger Mouse.

El álbum de Paris Hilton es uno de los que más caro se pueden vender (Foto: X @sharl)

Por lo tanto, esos CD exclusivos se suelen revender entre 750 y 8000 libras esterlinas, lo que puede llevar cerca de 12 mil millones de pesos argentinos.

“Lanzado por primera vez en 1984, Now That’s What I Call Music 4 fue el primer álbum de Now en CD, pero solo se imprimieron 500 copias. Lamentablemente, la colección de 15 canciones se relanzó en 2019, así que no es una rareza extrema, pero los discos originales aún pueden venderse por entre 200 y 400 libras", explicó MyLondon sobre otro disco popular.

Para finalizar, otro disco que se suele encontrar por 1500 libras, más de ocho millones de pesos, es The Safety, el EP de 1998 de Coldplay. Solo sacaron 150 copias para la venta y 350 copias para amigos y familiares.

Así como los vinilos volvieron, los CD ahora son objetos vintage para toda una generación que creció con ellos en los 90s y 2000s (Foto ilustrativa: PIXABAY)

A continuación, el listado completo compartido por MyLondon:

The Future of Rock and Roll (Bruce Springsteen)

(Bruce Springsteen) My Name Was Prince - Recopilatorio exclusivo para Japón (Prince)

- Recopilatorio exclusivo para Japón (Prince) Paris - Edición Banksy/Danger Mouse de 2006 (Paris Hilton)

- Edición Banksy/Danger Mouse de 2006 (Paris Hilton) Now That’s What I Call Music 4

The Safety EP (Coldplay)

EP (Coldplay) Pennyroyal Tea (Nirvana)

(Nirvana) Smile (Michael Jackson)

(Michael Jackson) Sound + Vision (David Bowie)

Por Sofía Arias Martínez