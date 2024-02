escuchar

El don de la creatividad para aquellos que trabajan en ciertos rubros como el diseño, el arte, la música o la publicidad, dicen que es un talento heredado en muchas ocasiones. Pero, esta cualidad que también está presente en muchos otros aspectos de la vida diaria, se puede potenciar y ayudar a estimularla con la práctica. Así se desprende de una una investigación científica reciente y por eso en esta nota te contamos cómo podemos contribuir a ensalzar nuestra creatividad.

La creatividad es también una cualidad que se puede desarrollar con la práctica Unsplash

La creatividad es la capacidad de originar ideas y pensamientos que sirvan de utilidad en algún aspecto de la vida. Algo que se concibió durante mucho tiempo como un don, podría tratarse de un talento adquirido también con la práctica. Así lo reveló una investigación científica reciente, que señaló que esta característica del humano no sería algo innato, sino que se puede potenciar y desarrollar.

Qué factores externos influyen en nuestra capacidad creativa

Según detalló el portal web Psicología y Mente, existen diferentes factores externos e internos a los que nos podemos exponer para fomentar nuestra capacidad creativa.

El entorno : exponernos a un ambiente lleno de estímulos sensoriales puede potenciar que nuestra mente genere nuevas ideas.

: exponernos a un ambiente lleno de estímulos sensoriales puede potenciar que nuestra mente genere nuevas ideas. El estrés : la presión puede bloquear nuestra capacidad creativa en ciertos momentos.

: la presión puede bloquear nuestra capacidad creativa en ciertos momentos. Ampliar el conocimiento: al interesarnos por conocer aspectos de distintas disciplinas, accedemos a más recursos que potenciarán la originalidad en nuestras ideas. Así, resultaría muy útil leer libros, como los de fantasía, ver películas, asistir a charlas y conocer a personas que nos abran un mundo nuevo que descubrir.

Escuchar música, leer o escribir puede ayudar a potenciarla Unsplash

El descanso : la relajación y respetar las horas de sueño son fundamentales para que la mente esté despejada y pueda desarrollar la creatividad en las ideas. También puede servir un paseo al aire libre, escuchar música que te despeje o una conversación con un amigo.

: la relajación y respetar las horas de sueño son fundamentales para que la mente esté despejada y pueda desarrollar la creatividad en las ideas. También puede servir un paseo al aire libre, escuchar música que te despeje o una conversación con un amigo. El juego : mantener el buen humor y la positividad te estimulará para potenciar tu creatividad, ya que la mente está más abierta a buscar soluciones y nuevos desafíos.

: mantener el buen humor y la positividad te estimulará para potenciar tu creatividad, ya que la mente está más abierta a buscar soluciones y nuevos desafíos. La práctica: la constancia influye completamente en el desarrollo de la creatividad, ya que debemos dedicar tiempo diario a escribir, dibujar o a la actividad que nos ayude a potenciarla.

Cuánto tiempo libre necesita una persona al día para ser feliz

Un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania y la Universidad de California, de Estados Unidos determinó cuánto tiempo libre diario necesita una persona para ser feliz. El resultado se publicó en la revista Journal of Personality and Social Psychology bajo el título Having Too Little or Too Much Time Is Linked to Lower Subjective Well-Being (Tener muy poco o mucho tiempo está relacionado con el bienestar subjetivo).

La creatividad puede potenciarse a través de uno mismo Unsplash

En total, 35 mil ciudadanos estadounidenses contaron sus experiencias y detallaron qué hicieron y cuánto tiempo dedicaron a cada actividad, desde el ocio hasta la productividad, durante 24 horas.

Los resultados de la investigación arrojaron que el tiempo ideal diario de horas libres sería entre dos y tres, ya que sería suficiente para la desconexión y el disfrute, sin llegar a sentirse abrumado. De esta manera, tener demasiado tiempo libre no sería beneficioso, al igual que no lo es si el mismo es muy reducido. Las personas que participaron del estudio mostraron bienestar entre las dos y tres horas de ocio, pero comenzó a disminuir al superar las cinco.

