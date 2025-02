La manera correcta de desinfectar los termos para evitar contraer infecciones

El uso de termos y botellas reutilizables se volvió una práctica común para transportar agua (u otras bebidas) y mantenerse hidratado. Sin embargo, su limpieza suele pasarse por alto, lo que puede generar la acumulación de bacterias y hongos que representan un riesgo para la salud.

Especialistas en salud advierten que estos recipientes pueden convertirse en un ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos si no se lavan correctamente. “Los alimentos tienen una microbiota normal. Si no se hace una buena higiene de los botilitos, vamos a tener un cultivo de bacterias dentro del envase”, explicó Diana Sandoval, especialista en Salud Pública de la Universidad Manuela Beltrán, a Citytv.

El problema se agrava en botellas que cuentan con diseños o relieves difíciles de alcanzar, ya que requieren un cepillo especial para una limpieza efectiva. Además, la recomendación es que tanto niños como adultos realicen este proceso de manera constante.

Expertos recomiendan limpiar las botellas de agua tras cada uso y desinfectarlos semanalmente (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Para reducir la presencia de bacterias y evitar infecciones, los expertos sugieren una rutina específica de higiene. “Después de cada uso hay que limpiarlo. Hay que desinfectarlo mínimo cada semana para evitar que esas bacterias que no salen con la limpieza normal, con la higienización normal con el jabón, se proliferen a futuro”, afirmó Sandoval.

El crecimiento de bacterias, hongos o parásitos en estos envases puede derivar en problemas gastrointestinales. “Cuando tenemos ya una cantidad importante de bacterias, hongos o parásitos dentro de la botella, se pueden contraer infecciones gastrointestinales que van a producir diarrea o intoxicaciones alimentarias”, señaló la especialista.

Un ejemplo de los riesgos de no limpiar adecuadamente estos recipientes es el caso de Kae Smith, quien relató su experiencia a través de TikTok. La joven estadounidense experimentó problemas de salud recurrentes durante meses hasta ser diagnosticada con bronquitis.

Cómo se deben desinfectar las botellas de agua

Al revisar su botella de agua, descubrió que la boquilla de silicona estaba cubierta de moho. “Tuve un resfriado leve, pero que no se me pasó. Fui a urgencias por bronquitis. Por supuesto, me dieron un inhalador y unas pastillas y me salió urticaria como resultado de las pastillas. Genial, ya no puedo tomarlas. La bronquitis tarda más de lo que debería en desaparecer. Eso mejora después de tres semanas, pero luego tuve una infección de los senos nasales”, comentó.

El moho y las bacterias proliferan en superficies húmedas, por lo que es fundamental seguir un proceso de limpieza adecuado para evitar problemas de salud. Según Benjamin Turner, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Alabama en Birmingham, “las esporas de moho, que son omnipresentes en el medio ambiente, pueden asentarse en superficies húmedas y comenzar a crecer. Además, si el agua dentro de la botella no se reemplaza regularmente, la materia orgánica de la saliva u otros contaminantes pueden proporcionar nutrientes para que el moho prospere”.

Para limpiar los termos de manera efectiva, los especialistas recomiendan:

Utilizar agua caliente y jabón para platos para lavar a fondo el recipiente.

Cepillar todas las superficies, incluso el interior, el exterior y las zonas de difícil acceso.

Enjuagar con agua limpia para retirar cualquier residuo de jabón.

Aplicar una solución desinfectante con lejía o un producto especializado para eliminar bacterias y esporas de moho.

Dejar que el termo se seque completamente al aire antes de volver a utilizarlo.

Autor: María Camila Salas Valencia