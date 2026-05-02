El chef Michelin Jordi Cruz y el truco para para un caldo de verduras perfecto

Con la llegada del frío, el caldo de verduras es una opción ideal para comer en el almuerzo o en la cena. Se trata de una preparación simple y económica; sin embargo, muchas personas coinciden en que es difícil que este plato alcance un sabor intenso sin recurrir a condimentos pesados. Es por eso que el chef español Jordi Cruz, referente del restaurante ABaC y poseedor de tres estrellas Michelin, reveló un truco para alcanzar la exquisitez en este platillo.

El ingrediente secreto para que el caldo de verduras quede en su punto justo es la salsa de soja blanca. Según explicó el cocinero en sus redes sociales, este condimento potencia el sabor sin alterar el perfil liviano del plato. A diferencia de la salsa de soja tradicional, la versión blanca es más suave y menos intensa en color.

“Le pongo un poquito de salsa de soja blanca”, indicó Cruz, quien definió su preparación como una “infusión de verduras” ideal para hidratarse, desinflamar el cuerpo y recuperar energía.

La clave en el caldo, además de la salsa de soja blanca, es tener tiempo para que pueda cocinarse a fuego lento por al menos una hora (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Ingredientes para el caldo de verdura

1,5 kg de verduras (zanahoria, puerro, apio, col, chirivía u otras a elección)

2,5 litros de agua

10 gramos de sal por litro

Un chorrito de salsa de soja blanca

Paso a paso para elaborar el caldo de verduras

El procedimiento que propone Jordi Cruz no requiere técnicas complejas ni gran cantidad de utensilios, pero algo clave que remarcó el chef es que se deben respetar los tiempos de cocción. A continuación, el paso a paso:

Picar todas las verduras en trozos medianos.

Colocarlas en una olla junto con el agua, la sal y un poco de salsa de soja blanca.

Llevar a ebullición.

Una vez que rompe el hervor, bajar el fuego y cocinar a temperatura suave durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos.

Durante ese tiempo, los nutrientes, vitaminas y minerales de las verduras se transfieren al líquido, generando un caldo ligero pero muy nutritivo.

El paso a paso para crear el caldo de verduras ideal

Los beneficios del caldo de verduras para la salud

Más allá del sabor, el chef destacó los beneficios de esta preparación. Se trata de una opción ideal para quienes buscan una comida liviana, digestiva y rica en micronutrientes. “Si te sentís hinchado o necesitás algo diurético, ligero, que te ayude a recuperarte, te vendrá súper bien. Un básico que sienta bien… y que apetece repetir”, aseguró Cruz. Además, el caldo puede conservarse y reutilizarse como base para sopas, arroces o salsas, lo que lo convierte en un aliado clave en la cocina diaria.

Las reacciones en redes sociales a la receta viral (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

Rápidamente, su contenido culinario se volvió viral en TikTok, donde gran cantidad de personas le agradecieron por este tip y contaron cómo fueron sus resultados llevando a la práctica. “Es la misma que hago yo hace años. Riquísima”; “La hice hoy, pero me olvidé de ponerle el apio”; “Exactamente eso es lo que me recomendaron los médicos para la inflamación estomacal. Lo superrecomiendo” y “Si a esa receta le agregas pechugas de pollo en cuadritos es un alimento completo y queda delicioso para comer en invierno”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.