La NASA descubre un oscuro secreto enterrado a 30 metros bajo la capa de hielo de Groenlandia

La NASA redescubrió el Camp Century, una base militar secreta de Estados Unidos que permaneció oculta bajo el hielo de Groenlandia durante décadas. El hallazgo se produjo hace un tiempo, cuando un sobrevuelo de la agencia espacial detectó, a 30 metros de profundidad, los restos de esta instalación que data desde la Guerra Fría. A partir del descubrimiento, comenzaron las teorías en las redes sociales acerca de aquel lugar y los peligros que guarda en la actualidad.

El científico Chad Green y su equipo, a bordo de un avión Gulfstream III, observaron la aparentemente desolada superficie helada, pero el radar de la aeronave emitió una señal inequívoca. Alex Gardner, científico especializado en criosfera, explicó que “al principio no sabían qué era”, pero el avanzado sistema de radar, capaz de mapear con precisión el subsuelo, reveló “estructuras individuales de una ciudad secreta” bajo el hielo.

La base quedó en desuso hace muchos años (Foto: @ByrdPolar)

Para la NASA, este descubrimiento son los vestigios de Camp Century. Esta base militar secreta, compuesta por 21 túneles, fue concebida originalmente con un propósito estratégico crucial durante la Guerra Fría: establecer una red de bases ocultas desde las cuales Estados Unidos pudiera almacenar y lanzar armas nucleares. El objetivo era asegurar la capacidad de contraataque en caso de un ataque nuclear preventivo.

La instalación subterránea funcionaba con un generador nuclear. Sin embargo, es importante destacar que nunca se almacenaron misiles nucleares en el sitio. Además, Estados Unidos nunca solicitó oficialmente permiso a Dinamarca, país que controla Groenlandia, para instalar armamento nuclear en su territorio. En aquel entonces, Washington había informado a Copenhague que la base tenía fines puramente experimentales, centrados en probar técnicas de construcción en las extremas condiciones árticas. Esta falta de autorización oficial para su construcción generó tensiones significativas con las autoridades danesas.

Inaugurado en 1959, Camp Century tuvo una vida operativa relativamente corta. Funcionó solo unos pocos años antes de ser cerrado en 1967. La razón principal de su abandono fue la comprobación de que la capa de hielo no era tan estable como se había creído inicialmente, lo que hacía inviable mantener misiles en el lugar. Tras su cierre, el reactor nuclear fue retirado, pero una parte crítica y peligrosa de la base quedó atrás: se dejaron desechos radiactivos en el sitio. La base fue abandonada y, con el tiempo, quedó completamente oculta bajo el hielo durante décadas.

Hay preocupación por el impacto ambiental de los restos nucleares (Foto: @realtoriabrooke)

El desplazamiento natural de las capas de hielo terminó por destruir gran parte de la estructura de la base. No obstante, los potentes instrumentos de la NASA lograron obtener una imagen bastante clara de los restos de Camp Century durante el sobrevuelo. Este hallazgo encendió las alarmas entre la comunidad científica y en los curiosos en las redes sociales. Los expertos advirtieron que el continuo derretimiento y movimiento del hielo podría, eventualmente, exponer el campamento y los residuos nucleares enterrados. Una situación que, de ocurrir, podría causar daños ecológicos graves en la zona, con consecuencias impredecibles para el frágil ecosistema ártico.

Gardner concluyó sobre la importancia de estos hallazgos en el contexto del cambio climático: “Sin un conocimiento detallado del grosor del hielo, es imposible saber cómo responderán las capas glaciares al rápido calentamiento de los océanos y la atmósfera, lo que limita enormemente nuestra capacidad para proyectar los niveles futuros del aumento del mar”.