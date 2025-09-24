El mensaje que viajó 218 millones de millas por el vacío del espacio: la hazaña de la NASA que abre la puerta a Marte

Después de dos años de operación, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) concluyó las pruebas de una nueva tecnología de comunicación láser que permitirá en el futuro intercambiar datos de manera más eficiente entre la Tierra y las naves espaciales en misiones de exploración profunda, incluidas las siguientes misiones a Marte.

La NASA logra comunicarse a 218 millones de millas de distancia

El nuevo hito de la NASA se debe al experimento de Comunicaciones Ópticas del Espacio Profundo (DSOC, por sus siglas en inglés), una demostración de tecnología llevada a bordo de la misión Psyche, con la que la agencia logró comunicarse con la sonda por medio de un láser a 218 millones de millas (351 millones de kilómetros), casi dos años después de su lanzamiento.

La NASA detectó un posible exoplaneta en TRAPPIST-1 (NASA)

Sean Duffy, administrador interino de la NASA, indicó que esta tecnología “facilita el descubrimiento” y que la agencia está preparada para demostrar el alcance de la “era dorada” de la exploración espacial.

Cómo funciona la tecnología de comunicación láser de la NASA

El experimento fue gestionado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA, en California, con un equipo láser montado en la nave Psyche, junto con dos estaciones terrestres para recibir y enviar señales.

Cómo funciona la tecnología de comunicación láser de la NASA NASA

Con un potente láser, la agencia transmitió una señal que, con ayuda del transceptor en la sonda, permitió determinar la precisión del enlace. Tanto la Tierra como la nave se mueven a gran velocidad en el espacio, y hasta el propio láser —que viaja a la velocidad de la luz— tarda minutos en llegar a destino.

El 11 de diciembre de 2023, la misión logró transmitir un video de ultra alta definición desde más de 19 millones de millas (30 millones de kilómetros), alcanzando la tasa máxima del sistema de 267 megabits por segundo.

El 3 de diciembre de 2024 se superó otro récord al descargar datos de Psyche desde 306 millones de millas (493 millones de kilómetros), una distancia mayor que la media entre la Tierra y Marte.

Más ayuda en la carrera espacial a Marte

Duffy subrayó que la NASA pone a Estados Unidos en camino hacia Marte y que el avance de las comunicaciones ópticas permitirá enviar video en alta definición y datos científicos desde la superficie marciana con una velocidad sin precedentes.

El rover Perseverance se tomó una selfie el 23 de julio de 2024 junto a la roca marciana conocida como Cheyava Falls (Wikimedia Commons/NASA)

Kevin Coggins, administrador asociado adjunto del programa SCaN (Comunicaciones y Navegación Espacial) de la NASA, explicó que esta tecnología permitirá que en futuras misiones los astronautas transmitan imágenes en alta resolución y datos de instrumentos desde la Luna y Marte hacia la Tierra.

“Reforzar nuestras capacidades de comunicaciones tradicionales por radiofrecuencia con la potencia y las ventajas de las comunicaciones ópticas permitirá a la NASA satisfacer estas nuevas necesidades”, concluyó.

Además de marcar un avance histórico en telecomunicaciones, el experimento DSOC abre la puerta a nuevas posibilidades para la exploración espacial tripulada. Con este sistema, futuras misiones podrán transmitir datos en tiempo real con una calidad sin precedentes, lo que permitirá mejorar la seguridad de los astronautas y potenciar la investigación científica desde regiones remotas del sistema solar.