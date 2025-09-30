Tiene cuatro años, sorprendió a una estudiante de astrofísica con sus conocimientos sobre el espacio y se volvió viral

Un niño de cuatro años se volvió viral en las redes sociales por su gran conocimiento sobre el espacio. Se trata de Thomas, un pequeño chileno que conquistó a miles de usuarios en TikTok gracias a su curiosidad inagotable y a sus sorprendentes saberes sobre galaxias, planetas y agujeros negros, compartidos en la cuenta @soyastromas.

En uno de los videos que rápidamente se volvió viral, mantiene una charla con Carol Jiménez, estudiante de astrofísica en la Universidad de Aberystwyth, en el Reino Unido. El pequeño demostró no solo que su fascinación por el universo es auténtica, sino también que su deseo de aprender parece no tener límites.

El pequeño quiere ser astrónomo cuando sea grande

“Thomas, ¿te gustaría tener clases conmigo?“, le preguntó Carol. ”Siii, me encantaría aprender sobre los agujeros negros", respondió el niño y se mostró muy entusiasmado. Con sus propias palabras, explicó de manera sencilla cómo una estrella puede transformarse en un agujero negro.

Thomas contó que, cuando una estrella muy grande se queda sin energía, explota en lo que se conoce como una supernova y, después de esa gran explosión, su núcleo se colapsa hasta volverse tan pesado y denso que nada puede escapar de él, ni siquiera la luz. Así, relató con naturalidad el proceso por el cual nace un agujero negro, lo que sorprendió a todos con su claridad para explicar un fenómeno tan complejo.

Además, el niño sorprendió al explicar qué ocurrirá con el Sol. Señaló que, al no ser lo suficientemente grande como para transformarse en un agujero negro, cuando llegue al final de su vida se convertirá primero en una gigante roja y luego terminará como una enana blanca, una pequeña estrella muy densa que irá enfriándose lentamente con el paso del tiempo.

También, habló sobre las galaxias y mencionó la nuestra (Vía Láctea) y la galaxia de Andrómeda. Describió características de ambas, como su tamaño y cómo se mueven en el espacio. Por último, mostró curiosidad por entender fenómenos como los agujeros negros y la formación de estrellas. Manifestó su interés en profundizar más en estos temas y expresó que le gustaría tomar clases de astrofísica para aprender sobre el universo de manera más completa con Carol.

Lo cierto es que, al hablar, se mostró muy espontáneo y, sorprendentemente para su edad, dominó conceptos complejos sobre el espacio, lo que dejó a la joven investigadora sin palabras y al público de redes sociales completamente maravillado.

Los padres de Thomas suben a las redes distintos tipos de contenido (Foto: Captura tiktok @soyastromas)

En otro de los videos que publicó en su cuenta, Thomas aseguró que quiere ser “astrónomo” cuando sea grande. Su madre le preguntó qué iba a estudiar en la universidad y el pequeño respondió: “Como nacen los planetas enanos, el nacimiento de una estrella y cómo se forman los planetas extrasolares”. Asimismo, contó que “Mercurio” es su planeta favorito y que quisiera que haya vida en él.

Cabe destacar que Thomas tiene más de 150 mil seguidores en la red social TikTok. En su perfil se pueden encontrar videos educativos sobre fenómenos astronómicos, contenido interactivo donde responde preguntas de sus seguidores y realiza actividades relacionadas con la astronomía, y actualizaciones sobre su aprendizaje. En los mismos, se ve que sus padres comparten su progreso y las nuevas lecciones aprendidas en su fascinante viaje por el universo.