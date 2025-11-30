La planta que atrae el dinero y la abundancia y que deberías incorporar a tu jardín

En el mundo existen diferentes creencias místicas en torno a las plantas, las cuales para muchos tienen la capacidad de proveer de sucesos positivos a las personas que las tengan. Entre el abanico amplio se encuentra la famosa Plectranthus verticillatus, conocida también como del “dinero”, el “dólar”, del “valor” o de la “abundancia”. Enterate a continuación por qué deberías incorporarla a tu jardín en diciembre y qué beneficios guarda.

Esta especie pertenece a la familia Lamiaceae y su origen reside en el sudeste de África. A lo largo del tiempo y gracias a los comerciantes, se expandió su cultivo por fuera del continente y llegó a ambos hemisferios. Si bien puede colocarse directamente en el jardín, ya que es muy resistente, en la Argentina se acostumbra a ubicarla en una maceta.

Beneficios de tener la planta del dinero en el hogar

Esta especie es popular porque desde el esoterismo, diferentes culturas aseguran que tiene el poder de atraer el dinero, la fortuna, la abundancia y la prosperidad a largo plazo. Si bien, no existe una prueba científica que avale esta hipótesis, quienes la plantan en su jardín o incorporan en una maceta dentro de casa la utilizan como amuleto e imán.

Se sugiere adquirirla en diciembre debido a que es el último mes del año y aquí surge un recambio energético que favorece la renovación del espíritu personal. Sirve para dejar atrás lo malo e iniciar el siguiente calendario con cosas positivas. La permanencia en casa de la planta es un símbolo del buen augurio y esperanza.

Hay quienes creen que tener este tipo de planta en el hogar provee a la persona o grupo familiar de dinero y prosperidad económica (Fuente: Pexels)

Cuidados

Su mantenimiento es sencillo, ya que no requiere de cuidados extraordinarios. Si se coloca en un recipiente, solo hay que regarla en verano una vez cada dos días -preferentemente de noche-. Si está enterrada en el jardín, necesitará de un riego diario durante el atardecer.

Lo ideal es que se ubique en un sector de la casa donde la luz solar le llegue de forma indirecta, con el propósito de que sus hojas no se dañen y perduren por más tiempo. Una opción segura es cerca de la ventana o en un espacio con semisombra. Además, la tierra debe contar con abono, especialmente en la época de primavera y verano, lo que permitirá un crecimiento exponencial y mejor salud de la planta para el resto de las temporadas.

La planta del dinero o la abundancia debe colocarse en un espacio con semisombra para que perdure a lo largo del tiempo (Fuente: Pexels)

Dónde ubicar la planta del dinero para que la atracción de la abundancia sea efectiva

Según el Feng Shui, hay lugares que se deben evitar: no se recomienda colocarla en dormitorios, baños ni debajo de escaleras. Tampoco conviene ubicarla pegada a una pared, ya que se considera que eso bloquea su “flujo energético”. En cambio, espacios abiertos y luminosos, como livings o recibidores, son ideales para potenciar su efecto simbólico.

Planta del dinero: cuidados y mejor ubicación

Los expertos en jardinería aseguran que esta planta puede vivir entre cinco y diez años. Pese a que no existen garantías de que el hogar se llene de billetes, aporta un toque verde y fresco a cualquier ambiente donde se la incorpore. Sus hojas alegran la vista y transmiten una sensación de vitalidad y renovación, que para muchos se traduce en buena energía para quienes conviven con ella.