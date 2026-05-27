Decidieron no sacrificar al búfalo que se parece a Donald Trump y que se volvió viral en todo el mundo

Un búfalo albino que se convirtió en furor en redes sociales esta semana por su increíble parecido con Donald Trump finalmente no será sacrificado. El animal, conocido como “búfalo Donald Trump”, fue rescatado a último momento por decisión del gobierno de Bangladesh, luego de que su historia generara repercusión internacional.

El caso tomó notoriedad porque el búfalo había sido vendido para el Eid al-Adha, una de las celebraciones más importantes del calendario musulmán, donde tradicionalmente se realiza el sacrificio de animales como parte de los rituales religiosos.

Sin embargo, tras la viralización de las imágenes y el enorme interés público que despertó el animal, las autoridades decidieron intervenir. Según confirmaron funcionarios del Ministerio del Interior de Bangladesh, el sacrificio fue cancelado y el comprador recibirá la devolución del dinero.

Funcionarios del Ministerio del Interior de Bangladesh aseguraron a la prensa que el sacrificio será cancelado SALAHUDDIN AHMED - AFP

Además, informaron que el búfalo será trasladado al zoológico nacional de Daca para preservar su vida y convertirlo en una de las principales atracciones del lugar.

El origen del “búfalo Donald Trump”

El animal vivía hasta hace algunos días en una granja ubicada en las afueras de Daca, la capital de Bangladesh. Su fama comenzó gracias a su particular apariencia física: una abundante melena clara y rubia que muchos compararon con el característico peinado de Donald Trump. Fue justamente esa similitud la que inspiró el curioso apodo.

Según contó a la agencia AFP su dueño, Zia Uddin Mridha, el nombre fue idea de su hermano menor. “Mi hermano eligió ese nombre por el extraordinario pelaje del búfalo”, explicó, entre risas. Las fotos y videos del animal rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y plataformas como TikTok, donde miles de usuarios quedaron sorprendidos por el parecido. Desde entonces, la granja se transformó en una verdadera atracción turística.

El animal llamó la atención por su pelaje poco habitual SALAHUDDIN AHMED - AFP

Durante mayo, cientos de personas llegaron desde distintos puntos del país para conocer al famoso animal, sacarse fotos y grabar contenido para redes sociales. Influencers, familias completas y hasta empresarios viajaron especialmente para verlo en persona.

Entre ellos estuvo Faisal Ahmed, un hombre de negocios de 30 años que visitó la granja junto a familiares y amigos. “La verdad es que hay similitudes entre el búfalo y el presidente Donald Trump”, comentó, entre risas, luego de fotografiarse con el búfalo. Incluso relató que uno de sus sobrinos realizó un viaje en barco de más de una hora solamente para conocer al ya famoso “búfalo Donald Trump”.

Gran cantidad de personas se acercaron a conocerlo en el último mes SALAHUDDIN AHMED - AFP

¿Por qué los búfalos albinos son tan raros?

Más allá del parecido con el mandatario estadounidense, uno de los aspectos que más llamó la atención es la rareza del animal. Especialistas del Departamento de Ganadería de Bangladesh explicaron que el búfalo presenta albinismo, una condición genética poco frecuente causada por la ausencia de melanina.

Sus dueños se encontraban tristes por tener que sacrificarlo, pero finalmente el animal comenzará a vivir en un zoológico cercano a su primer hogar SALAHUDDIN AHMED - AFP

La melanina es el pigmento encargado de aportar color a la piel, el pelo y los ojos. Debido a esta condición, el búfalo tiene un pelaje blanco o rosado, algo extremadamente inusual en la región. Precisamente esa rareza genética fue otro de los factores que impulsaron su popularidad y lo transformaron en un fenómeno viral.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA