Leo DiCaprio fue retenido por la policía en Ibiza antes de entrar a un boliche

Aunque Leonardo DiCaprio es uno de los hombres más famosos del mundo entero y reconocido por la gran cantidad de películas que filmó, fue tratado como un turista común e, incluso, fue retenido por la policía en Ibiza antes de entrar a un boliche.

El actor de Titanic se encuentra de vacaciones con su novia Vittoria Ceretti en la isla española. Según reveló el medio Page Six, la pareja y sus amigos fueron vistos cuando eran retenidos por la Guardia Civil antes de ingresar a una fiesta privada en Tequila.

DiCaprio mientras espera para ingresar al boliche Tequila (Foto: Captura del video Daily Mail)

De acuerdo con un video difundido por el Daily Mail, DiCaprio estaba vestido con un outfit completamente negro con su característica gorra de béisbol y una cadena. Mientras esperaba para ingresar y que lo revisen, el galán miraba su celular. Al fondo se escuchaba a una mujer decir: “Me están registrando a fondo ahora mismo”.

“Cada persona fue cacheada e identificada”, dijo una fuente al medio británico y agregó que había mucha gente reconocida en la fiesta. “La policía española simplemente no reconoció a DiCaprio al principio. Es gracioso, lo miraron dos veces y luego entró”, aseveró la fuente.

Leonardo DiCaprio cuando logró ingresar a la fiesta (Foto: X @Simo7809957085)

Entre los invitados a la fiesta también se encontraban la influencer Kendall Jenner y el actor y productor Tobey Maguire -quien es el mejor amigo de DiCaprio-. Sin embargo, hubo quienes se quedaron afuera: a Travis Scott y el actor y cantante español Aron Piper se les negó la entrada a la exclusiva fiesta.

Cabe destacar que Leo está en pareja con Vittoria hace dos años. Y recientemente, los enamorados fueron fotografiados en Saint Tropez en un yate de lujo. Ambos pasaron un fin de semana a puro sol, risas y chapuzones acompañados por amigos. También se mostraron juntos en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia (Italia) en junio.

En una entrevista con el medio Esquire, reveló que le gusta disfrutar de su tiempo libre. “Me tomo mucho tiempo libre entre películas”, explicó. “Hago las cosas con más moderación, lo que significa que estás ansioso por volver a tu vida real una vez que terminás de rodar. La vida se detiene cuando estás rodando. Todo se detiene y queda en un segundo plano en tu vida real”, expresó.

Aunque ambos prefirieron mantener los detalles en privado, su relación comenzó a hacerse pública en 2023, cuando fueron vistos juntos en el Festival de Cannes y luego en un boliche en Ibiza. La modelo italiana habló sobre su relación en una entrevista con Vogue Francia: “En cuanto tenés una relación con alguien que es más conocido que tú, te conviertes en la ‘novia de’ o en el ‘novio de’”.

Y continuó: “Y eso puede ser muy molesto. De repente se refieren a ti como la novia de fulanito, que solía ser la exnovia de menganito. No está bien pensar que no puedes amar a quien deseas por culpa de las etiquetas que la gente te pone”. Además, según la revista Vanity Fair, Vittoria dio a entender que su relación con DiCaprio es sólida: “Si lo que estás viviendo es real, si sabés que lo querés, no hay motivo para alarmarse. Porque el amor protege y da confianza”, afirmó.