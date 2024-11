La vida del “otro Messi”: hace dos años tocó el cielo con las manos y ahora sigue vendiendo sahumerios

Lionel Andrés Messi es un deportista que logró trascender el fútbol a sus 37 años. Sus millones de fanáticos alrededor del mundo los cosechó adentro y afuera del campo de juego. Premios individuales, grupales, con la selección argentina y con los clubes en los que destacó; goles de todos los colores; una familia maravillosa; valores y una personalidad humilde. Todo el mundo lo ama. Cualquiera que lo vea, incluso los que lo rodean, lo observan y estudian, admiran lo que significa su figura. Pero, ¿qué sucede cuando una persona con rasgos parecidos irrumpe en un ambiente? Por más que todos sepan que no es el original, existe una predisposición especial difícil de explicar y así lo narró a LA NACION el rosarino Juan Tomás Martín, una de las personas más parecidas a ‘La Pulga’ en el mundo.

La figura de Messi tiene una connotación especial para los amantes del fútbol, pero en un país como la Argentina, se volvió uno de los símbolos más fuertes del último tiempo. Los títulos como la Copa del Mundo 2022 y las Copas Américas 2021 y 2024 fueron importantes para terminar de conquistar hasta los más reacios; sin embargo, es su personalidad la que lo conduce a un pedestal entre las leyendas del fútbol. Y alguien que lo tiene en claro es Juan Tomás Martín, que no se vinculó con la pelota, pero su impresionante parecido al futbolista le abrió puertas que jamás hubiese imaginado.

Juan Tomás Martín y su increíble parecido a Lionel Messi (Foto/Instagram: @medicenmessi_)

“Hizo que me conociera a mí mismo”

“Aclaro que no soy doble de Messi”, es lo primero que advirtió “Juanto”, como lo conocen los amigos. “Soy un simple comerciante que tiene la suerte de ser parecido a Messi. Solo me dio satisfacciones en lo ‘externo’ porque me dio trabajo, me hizo conocer culturas, lugares y personas. Y en lo interno, hizo que me conociera a mí mismo”, explicó.

Durante su juventud y adultez, todo el mundo le decía que era parecido, incluso esto le abrió un sinfín de puertas en las situaciones más cotidianas. “Cuando voy al gimnasio yo paso por una plaza y hay un churrero nuevo. Cuando me vio me llamó: ‘Messi, Messi’. Le di la mano y me regaló churros. Pero cada vez que paso me regala más. ‘Tomá, tomá’, me dice, aunque le diga que no”, relató, entre risas.

El parecido de Messi tuvo oportunidades laborales con marcas y presencias en eventos (Foto/Instagram: @medicenmessi_)

Su principal actividad es la venta de sahumerios, pero en épocas donde aflora el espíritu nacional, más aún, con los últimos años de Messi en el profesionalismo, el hombre tuvo trabajo en comerciales, eventos y promociones para marcas con diferentes cachés. Tras la consagración de la Copa del Mundo 2022, el nivel de trabajo aumentó y terminó con los primeros pasos de Juan en el streaming, en un canal local.

Asimismo, con la ayuda de un profesor de teatro, está en pleno proceso de creación de lo que será su show de stand-up. “Al meterme en situaciones como actuar, viajar o vincularme con personas desconocidas, hicieron que me conozca cada vez más yo en mi manera de reaccionar, adaptarme, pensar y desenvolverme. Por lo tanto, vivir una vida con el parecido es una bendición”, indicó.

En los eventos, Juan toma la iniciativa de alentar a los niños, animarlos e incluso organiza un torneo de penales. El problema es parecerse a Messi cuando agarra la pelota. “Se me complica. Además, no juego nunca. Juego solamente en los eventos. Hace poco estuve con unos chicos de 10 años y en una canchita de fútbol 5 empezamos a jugar. Los pibes corrían para todos lados. En una me resbalo y me caigo. Terminé jugando todo dolorido como podía”, remató, aunque le es difícil cargar con la expectativa de los niños.

El increíble parecido de Juan Tomás Martín a Lionel Messi (Foto/Instagram: @medicenmessi_)

No obstante, la aparición de Juan Tomás Martín logra algo único: sacarle una sonrisa a todo aquel que lo mira. “Cuando voy a los lugares, la gente flashea que soy Messi, les recuerdo al Messi de verdad”, indicó, en referencia a la magia que se produce cada vez que llega a algún sitio.

En la actualidad, el hombre sigue asistiendo a los eventos que lo invitan, al mismo tiempo que lleva adelante algunos proyectos propios, como los dos mencionados, el streaming y el stand-up.