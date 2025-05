Las claves de Harvard para un matrimonio feliz

Encontrar el éxito en una pareja y poder sostenerlo a lo largo del tiempo parece un desafío cada vez más difícil. Es por eso que muchas personas se preguntan cuál es la clave para mantener un matrimonio feliz a pesar de los años. Arthur Brooks, catedrático de la Universidad de Harvard y reconocido experto en felicidad y relaciones humanas, reflexionó sobre esta temática en el pódcast llamado The Solved Podcast.

Arthur C. Brooks es un reconocido autor, economista y profesor estadounidense especializado en temas de felicidad, propósito y bienestar personal (Foto: Instagram @arthurcbrooks)

“Los matrimonios más felices son aquellos en los que predomina el amor de compañía, no de pasión", explicó el especialista. Si bien el amor pasional es la fase inicial de la relación, cuando dos personas se conocen y se enamoran, luego de un tiempo, la intensidad se diluye. Es que está condicionada por esos primeros momentos de entablar lazos a través de la “neuroquímica”. Así, el cerebro entra en un estado de euforia y la dopamina, la oxitocina y la serotonina inundan el sistema nervioso y se genera una sensación de placer, apego y bienestar. “El amor no va solo de pasión, sino de construir una amistad duradera“, afirmó el autor del bestseller From strength to strength.

Con estas declaraciones, Brooks reveló que el secreto es aspirar a tener una amistad fantástica con la pareja y tratar de ser mejores amigos. “Es algo mágico”, aseguró sobre esta etapa. Explicó que con ese mejor amigo o amiga, con el paso del tiempo, podés disfrutar de ver la televisión todas las noches, entre otras actividades cotidianas. “Será esa persona que siempre te defenderá, aunque el resto del mundo piense que eres un completo idiota“, dijo, entre risas.

En una de sus tantas charlas, Brooks habló con humor sobre la amistad

Asimismo, destacó los dos factores que no pueden faltar para que un matrimonio consiga la fórmula mágica de ser feliz a pesar de los años que llevan juntos: “Es muy importante la lealtad, así como no tener la necesidad de competir con tu pareja”. Este concepto aplica no solo a las relaciones amorosas, sino también a las amistades.

Por un lado, también analizó qué es lo que sucede con los matrimonios y la presión social que existe en el terreno sexual. En este sentido, el experto aseguró que es relevante saber diferenciar el fin de la pasión y el fin del amor, ya que quienes logran superar la abstinencia por determinado tiempo pueden llegar a descubrir algo más valioso a largo plazo.

Brooks destaca que la clave del éxito en el matrimonio no es la perfección de la pareja, sino la voluntad de comprometerse, crecer juntos y manejar las imperfecciones con paciencia y amor (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Por otro lado, el especialista también habló sobre el rol de la economía y cómo impacta en las parejas. “Los matrimonios exitosos deberían ser como las empresas emergentes”, comunicó. Esta metáfora sugiere que en una relación sana y feliz, las dos personas no solo se aman, sino que piensan, sienten y actúan como una unidad, que mantienen su individualidad, pero funcionan como un equipo perfecto.

Por último, el orador concluyó sobre el tema: “Hay un problema si tienen cuentas de bancos separadas, porque eso significa que vos querés ese tipo de independencia financiera y la economía en una sociedad, en una comunidad, en un vecindario, en una familia y en una pareja es cultural (...) Lo que hacés con tu plata es la expresión de tus valores, siempre lo fue y siempre lo será”.