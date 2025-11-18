Los 20 consejos de vida que dejó Pau Donés antes de morir

Pau Donés, cantante y vocalista del grupo español Jarabe de Palo, murió el 9 de junio de 2020 a los 53 años de edad, luego de combatir contra un cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2015. Durante todo ese proceso, el músico fue muy abierto y optimista, manteniendo siempre una sonrisa y agradeciendo el apoyo de su público fiel. En ese entonces, decidió plasmar todos sus conocimientos y aprendizajes en un libro autobiográfico llamado “50 palos: ... y sigo soñando”, que se publicó en 2017.

En ese libro, el carismático vocalista y alma de la banda de Barcelona, plasmó en palabras muchas de las enseñanzas que recibió a lo largo de su prolífica carrera, ya que dejó un legado imborrable no solo a través de su música, sino también con una serie de reflexiones íntimas sobre la vida y la muerte.

“Estoy enfadado con el cáncer porque no me quiero ir, ahora no me viene bien irme. Preferiría vivir un poquito más, la verdad, pero es lo que hay y estoy bien conmigo mismo, en paz y tranquilo”, confesó ante su público y sentó las bases para un mensaje aún más trascendente que legó a sus seguidores en sus “20 consejos para ser feliz”.

Pau falleció en 2020 tras una larga lucha contra un cáncer (Foto: @jarabeoficial)

Estos principios, redactados con la sencillez y la profunda sabiduría que lo caracterizaban, constituyen una guía vitalista forjada desde la confrontación con la muerte. Donés invitaba a una existencia plena, arraigada en el presente y liberada de las ataduras del pasado o la ansiedad por el futuro. Por eso, el músico recomendó:

Que sepamos vivir el presente.

Que no perdamos el tiempo pensando en el futuro.

Que dejemos de creer en la suerte y creamos en nosotros mismos.

Que dejemos de hacer montañas de granitos de arena.

Que la tristeza nos dé ganas de reír. Que nos riamos mucho.

Que cantemos en la ducha, en los bares, en las bodas, en las cenas con los amigos o donde nos apetezca cuando nos venga en gana.

Que aprendamos a decirnos “te quiero” sin que nos dé vergüenza.

Que nos besemos, nos toquemos y nos abracemos mucho.

Que nos escuchemos tanto como sepamos compartirnos en silencio.

Que nos queramos, a los demás y sobre todo a nosotros mismos.

Que nos peleemos lo menos posible. Estar enfadado es una gran y estúpida pérdida de tiempo. ¡Al carajo el ego y el orgullo!

El músico llamó a apreciar cada momento de la vida (Foto: @jarabeoficial)

Que nos dejemos de rollos, de cosas, de hacer ver lo que no somos, que eso no sirve pa’ ná.

Que le perdamos el miedo a la muerte, pero también le perdamos el miedo a vivir.

. Que nunca dejemos que los demás decidan por nosotros. Que cuando la vida nos cierre una ventana sea cuando más abramos las alas para romper el cristal y salir volando.

Que las cosas nos lleven adonde sea, pero que nos vayan bien.

Que los hipócritas, corruptos, pesaos, estúpidos, mentirosos… Se reprogramen y entiendan que en la vida no hace falta ser así, que la vida va de otra cosa.

Que a las penas, puñaladas y al mal tiempo, buena cara. O mala, que tampoco pasa nada.

Que la vida sea siempre un sueño.

Y, en fin, que a la vida le demos calidad, porque belleza sobra.