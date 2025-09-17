Lo que tenés que hacer si hay peleas y mala energía en tu hogar, según una experta en Feng Shui

El Feng Shui es una de las técnicas más utilizadas en decoración, ya que esta filosofía china busca equilibrar la energía de las personas mediante la distribución y orientación de los espacios. Por ello, Irma Hernández, experta en este arte milenario, recomienda pintar las paredes cuando en el hogar hay conflictos o la persona se siente estancada.

Las paredes representan la piel energética de una vivienda, por lo que absorben de manera silenciosa todo lo que ocurre en el interior de la casa, como las emociones, pensamientos, palabras y acontecimientos. Aunque muchos no lo saben, a lo largo del tiempo estas vibraciones acumuladas pueden afectar directamente el equilibrio energético del espacio y el bienestar de quienes lo habitan.

Irma es muy popular en su cuenta de Instagram @fengshuitips88

De acuerdo con la información de Hernández, cuando las paredes están descuidadas, sucias, deterioradas o simplemente pasaron años sin renovarse, se convierten en un canal de estancamiento, fatiga y desequilibrio en todas las áreas de la vida.

“Si sentís la energía de tu casa rara, que hay entidades en tu hogar o local comercial, si alguien pasó una enfermedad grave, si hay muchas discusiones o si te sientes estancada, pinta las paredes para renovar la energía”, afirmó.

La importancia de pintar las paredes, según el feng shui

Para el Feng Shui, es importante pintar las paredes, ya sea las de toda la vivienda o de un solo espacio, ya que no solo es cuestión de estética, sino de una acción concreta para limpiar, purificar y activar el flujo de la energía vital dentro del hogar o del negocio.

Irma Hernández recomienda que, si una persona percibe bloqueos energéticos, pinte estos espacios al menos una vez al año, con el fin de evitar las malas vibras y mantener el equilibrio en el hogar.

Pintar las paredes es una de las maneras de alejar las malas energías (Foto: Freepik)

Para la experta, lo más importante es elegir un buen color para pintar las paredes, con el fin de disfrutar de todos sus beneficios. “Si no sabés los colores favorables para pintar tus paredes, usa colores tierra en cualquiera de sus tonos. Hoy tenemos muchísimas opciones”, agregó.

Lo más recomendable son los marrones suaves, terracotas, beiges o arenas, ya que aportan estabilidad, arraigo y contención. Además, son tonalidades que fortalecen el centro del hogar y promueven una atmósfera equilibrada.

Por Wendys Pitre Ariza