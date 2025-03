Los tres mejores consejos para hacer nuevos amigos a partir de los 30

Las amistades son una parte fundamental de la vida. Compañeros e íntimos en momentos donde uno necesita expresar su felicidad o descargar su tristeza, estas personas acompañan cada paso y brindan los consejos necesarios.

Generalmente, las amistades se comienzan a generar a temprana edad, cuando uno asiste a un colegio y empieza a estar en contacto con otras personas que persiguen los mismos fines.

A raíz de esto, a muchas personas les cuesta generar vínculos de amistad después de los 30 años, cuando los tiempos no son los mismos. Sobre esta cuestión, una tiktoker bajo el usuario @mareddyrud grabó un video con tres trucos para darle una solución al tema.

Los mejores tres consejos para generar amistades después de los 30

El primer tip que brindó la mujer fue buscar un hobbie o deporte donde se pueda establecer contacto con otras personas. Según su experiencia, la tiktoker aclaró que ella empezó con clases de pilates y cerámica, donde entabló un vínculo con otros alumnos que persiguen el mismo objetivo y eso se convirtió en la punta de lanza para generar amistades.

Otro de los consejos que brindó la usuaria de TikTok es mantenerse receptivo a las distintas propuestas que puedan surgir, sin ponerse uno por delante. "Te dicen de ir a probar un restaurante de comida turca y tu comida favorita es la italiana. Vas porque lo importante no es la comida, sino pasar tiempo junto a otras personas”, explicó, para ejemplificar sobre este tema.

Por último, en la misma línea de pensamiento, se expresó sobre la importancia de la proactividad. “Deberías ser el primero en invitar, el primero en ir a saludar a una persona”, exclamó la tiktoker acerca de la actitud que se debe tomar en estos casos.

Al ser un contenido particular, de los que no abundan en las redes sociales, la usuaria recibió cientos de comentarios y likes por su iniciativa de ayudar al prójimo al darle herramientas útiles para sociabilizar.

“Me anoté a Pilates y las señoras son muy mayores. Me anoté al gimnasio y las chicas no me hacen caso y los chicos me hacen caso en exceso”; “Vivo en Canadá desde hace 3 años, llegué con 31 y al fin tengo un pequeño círculo, pero me costó y sigue costando” y “Amigos verdaderos es muy difícil encontrar. Mi mejor amiga es mi mamá”, fueron las menciones más destacadas de un posteo que rápidamente se hizo viral.

LA NACION