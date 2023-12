escuchar

El mundo de fútbol mueve fuertes pasiones en nuestro país y un argumento de ello fueron los festejos de la última Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. Pero a nivel local también ocurre. Mateo, un joven streamer de Twitch, hizo una promesa si Rosario Central se consagraba campeón del torneo argentino y tuvo que tatuarse el rostro del entrenador canalla, Miguel Ángel Russo, luego de la victoria 1 a 0 ante Platense. Lo divertido fue que, cuando le mostró el resultado a su novia, ella no lo podía creer.

El protagonista de esta historia es Mateo Crer, de 21 años, quien pasa sus días entre su carrera de arquitectura y streamings sobre fútbol bajo el pseudónimo de @tonaliii. “Me gusta hablar mucho de fútbol. Ahora estoy hablando mucho de Central, pero suelo hablar de fútbol de todos lados”, indicó en diálogo con LA NACIÓN.

Mateo Crer, hincha de Rosario Central, celebrando la última Copa de la Liga obtenida por el club de sus amores Instagram: @tonali8_

En una de esas charlas futboleras, antes de que comenzara la Copa de la Liga 2023, el joven decidió comprometerse con su equipo durante una transmisión en vivo del streamer Mernuel. “Estábamos con él, que es hincha de River, y el Moski, que es de Independiente, y estaban desprestigiando un poco el torneo, y para mí es una locura ganar la Copa de la Liga. No lo tenía pensado. Me surge decir que por una Copa de la Liga yo me tatuaba la cara de Miguel Ángel Russo y la silueta del trofeo, que para mí es la final del mundo y para ellos es una boludez”, manifestó.

Si bien el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo tuvo una gran actuación en la Liga Profesional de Fútbol, no era uno de los grandes candidatos en la previa. “Central quedó octavo y no tenía fe de que pudiéramos ganar la Copa, pero con trabajo, huevo y sacrificio, por suerte la pudimos levantar y hoy soy más feliz”, señaló.

Pero lo curioso de esta historia fue la reacción viral de su novia Alma, quien es hincha de Newell’s. En el video compartido en TikTok se la ve tomándose la cabeza. “No lo puedo creer”, le manifestó y luego Mateo mostró el tamaño del tatuaje que, supuestamente, iba a ser más sutil. “Creo que vamos a tener que comprar una buena base de maquillaje para cuando salgamos juntos a la calle. No lo puedo creer”, añadió.

En este sentido, el streamer agregó: “Mi novia no lo podía creer porque habíamos hablado de que iba a ser chiquito. Algo como un detalle para cumplir mi promesa. Y cuando salgo con la cara enorme de Miguel me quería matar, su reacción es esa. Los colores de su equipo también tienen que ver con su reacción”.

Por último, Crer expresó lo que significa Miguel Ángel Russo para los hinchas de Rosario Central. “Para mí Russo es una persona que yo quiero mucho. Nos ha salvado del descenso, nos ha puesto de vuelta en primera. Nos ha hecho ganar todos los clásicos en el que estuvo en el banco y nos ha clasificado a muchas copas internacionales”, explicó.

Asimismo, agregó: “Siempre dejando a Central allá arriba y más ahora con un campeonato, yo creo que está en la historia grande de Central y para la gente de nuestra generación compite mano a mano con (Ángel Tulio) Zof porque es de lo más grande que hemos tenido”.

El video tuvo más de 2 millones de reproducciones en TikTok y decenas de comentarios de usuarios, igual de sorprendidos por la gigante cara del entrenador canalla, pero también con el nivel de precisión con el que quedó este recuerdo que no se borrará de las memorias de sus hinchas.